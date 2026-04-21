Prince-Archiv öffnet sich: „With This Tear“ – intimer als je gedacht

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Zehn Jahre nach dem Tod von Prince erscheint mit „With This Tear“ eine bislang unveröffentlichte Aufnahme aus seinem sagenumwobenen Archiv in Minneapolis.

Der Track liefert einen weiteren Beleg für die immense Produktivität des Ausnahmemusikers, die auch nach seinem Tod im Jahr 2016 fortwirkt.

Der Song selbst ist mehr als eine Randnotiz im Prince-Oeuvre. Bereits im November 1991 in Paisley Park aufgenommen, zeigt „With This Tear“ den Sound des Meisters auf Klavier und Stimme reduziert. Produktion und Arrangement erledigte er wie so oft höchstselbst.

Neu gemischt von Grammy-nominiertem Produzenten

Die aktuelle Version wurde vom Grammy-nominierten Produzenten Chris James neu gemischt und gemastert. James war bereits an früheren Prince-Projekten wie „HITnRUN Phase Two“ beteiligt.

Die Veröffentlichung erfolgt über die hauseigenen Labels NPG Records („New Power Generation“) und Legacy Recordings. Billboard und andere US-Branchenmagazine melden, dass die Single den Auftakt zu weiteren Archiv-Releases markiert.

Eine andere Interpretation war lange die bekanntere

Aufschlussreich ist die Geschichte des Stücks auch deshalb, weil es lange Zeit nur in einer anderen Interpretation bekannt war. Kurz nach der Entstehung übergab Prince die Komposition an Céline Dion, die „With This Tear“ 1992 auf ihrem Album „Celine Dion“ herausbrachte.

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Die nun zugängliche Originalversion legt eine deutlich intimere Lesart offen: weniger Dionsches Pathos, mehr Zurückhaltung, getragen von einer fragilen Stimme und einem sparsam gesetzten Piano.

Bewusst getimter Release zum zehnten Todestag

Der Release erschien einen Tag vor dem zehnten Todestag am 21. April 2016 – ein bewusst gesetztes Datum. „With This Tear“ wird von Veranstaltungen rund um Paisley Park flankiert. Im Juni plant die Prince-Stiftung („Estate“) zudem eine große Gedenkfeier mit ehemaligen Weggefährten, darunter Chaka Khan, Morris Day und Tevin Campbell.

Strategische Öffnung eines umfangreichen Archivs

Dass Prince auch nach seinem Tod musikalisch präsent bleibt, liegt an der strategischen Öffnung des umfangreichen Song- und Soundarchivs. Seit 2016 erscheinen regelmäßig Deluxe-Editionen, alternative Takes und bislang ungehörte Aufnahmen, die für Fans und Fachwelt musikhistorisch relevante Einblicke liefern.

„With This Tear“ fügt sich nahtlos in diese Reihe ein – ein stilles, aber eindrucksvolles Dokument eines Künstlers, dessen Nachlass noch lange nicht ausgeschöpft ist.