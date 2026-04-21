Prince: „Sometimes It Snows in April“ und sein schauriges Geheimnis

Auf den Tag genau vor zehn Jahren, am 21. April 2016, verstarb Prince. Anlässlich seines Todestags am heutigen Dienstag wurde ein bislang unveröffentlichtes Lied veröffentlicht, das später von Céline Dion eingespielt wurde: „With This Tear“. Derweil wartet die Prince-Gemeinde weiterhin auf gute Neuigkeiten vom Estate – erscheint 2026, zum runden 40. Jubiläum, vielleicht ein Reissue des „Parade“-Albums von 1986?

Fun Facts zu „Sometimes It Snows in April“

Einige Alternativversionen von Songs dieser Platte wurden bereits bei einem Event im Paisley Park vorgestellt. Ein besonders bedeutendes Stück ist „Sometimes It Snows in April“. Zu diesem Lied, das „Parade“ abschließt, gibt es einige Fun Facts, die wundersam erscheinen – weil sie eine mehr oder weniger direkte Verbindung zu Prince darstellen.

„Sometimes It Snows in April“ handelt vom Tod eines Menschen: Prince komponierte es für seine Filmfigur Christopher Tracy in „Under the Cherry Moon“; Tracy wird vom Vater seiner Geliebten erschossen. Der Songtext beschreibt die Hoffnung, dass Wunder geschehen können – dass jemand Unsterblichkeit erlangt („Sometimes I Wish That Life Was Never Ending“). Ein Wunder wie Schnee im April – das hängt aber natürlich von der geografischen Lage ab. In Minneapolis, dem Wohnort von Prince, kann es durchaus im April schneien; am 21. April 2016 waren es allerdings laut Wetterauskunft 19 Grad Celsius.

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Das Aufnahmedatum: Ein schauriges Datum

Richtig unheimlich wird es, wenn man das Aufnahmedatum von „Sometimes It Snows in April“ heranzieht: Das Lied über den Tod und die Unsterblichkeit hat Prince mit den Revolution-Musikern Wendy Melvoin und Lisa Coleman eingespielt am – 21. April 1985. Also auf den Tag genau 31 Jahre vor seinem Tod.

Ein Sinnspruch bis zum Ende

Bis zu seinem Tod hatte „Sometimes It Snows in April“ eine besondere Bedeutung für Prince. Früh schon wurde es zu einem Sinnspruch. Als Prince am Ende der „Purple Rain“-Tour ankündigte, nicht mehr auf Tour gehen zu wollen – in einer Pressemitteilung vom 1. April 1985 –, wurde sein Manager Steve Fargnoli laut princevault.com mit den Worten zitiert: „Ich fragte Prince, was er vorhabe. Er sagte mir: ‘Ich werde nach der Leiter suchen.’ Also fragte ich ihn, was das bedeute. Alles, was er sagte, war: ‘Manchmal schneit es im April.’“