Das geheime Leben von John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette auf Cape Cod

Johns Freunde merkten, dass etwas nicht stimmte, als sie eine Limousine vor seinem grauen, verschindelten Cape-Cod-Cottage vorfahren sahen.

John war in diesem Haus aufgewachsen – seine Familie verbrachte fast jeden Sommer in Hyannis Port, in dem Haus, das seine Eltern 1957 für 45.948 Dollar gekauft hatten. Das Anwesen gehörte zu drei Häusern, die das sogenannte Kennedy Compound bildeten: neben dem Haus von John F. Kennedy Jr.s Großeltern am Nantucket Sound – das die Familie nur die Big House nannte – und dem Haus, das seine Tante Ethel einst mit ihrem Mann, dem späteren Robert F. Kennedy, geteilt hatte. Die drei Grundstücke, zusammen etwa zwei Hektar groß, sind durch ihre Rasenflächen miteinander verbunden. Und schon bevor John überhaupt geboren wurde, liefen Kennedy-Kinder barfuß zwischen ihnen hin und her.

Aber so berühmt seine Familie auch war, so berühmt diese Häuser auch waren – Limousinen waren in Hyannis Port eine Seltenheit. John fuhr am liebsten in seinem kleinen orangen Karmann-Ghia-Cabrio herum, dem er den Namen Orange gegeben hatte, mit der Musik auf voller Lautstärke. Man hörte Aerosmith und Led Zeppelin, bevor man ihn sah. Und die anderen Kennedys fuhren auf dem Cape meistens in alten, mitgenommenen Autos.

Die geheimen Besuche

Es stellte sich heraus: Die Limousine hatte Johns neue Freundin Carolyn Bessette vom Flughafen gebracht. John und Carolyn unternahmen mehrere heimliche Ausflüge zum Hyannis-Port-Haus, bevor er bereit war, seinen Freunden von ihr zu erzählen. Dann lud er eines Herbstes seinen besten Freund aus dieser Zeit, Billy Noonan, der damals in Boston lebte, und Billys Frau Kathleen auf den Cape ein. Er wollte, dass sie Carolyn kennenlernten.

Bei einem Abendessen im Wohnzimmer erzählten John und Carolyn, wie sie sich kennengelernt hatten und wie ihre ersten Besuche auf dem Cape gewesen waren. Billy dämmerte es: Das musste die Frau gewesen sein, die in der Limousine gesessen hatte, die er bei einem seiner Besuche in der Stadt gesehen hatte. Die Noonans waren sofort von Carolyn eingenommen. Und Carolyn erzählte ihnen, wie sehr sie die Besuche in Hyannis Port liebte. Sie mochte es viel lieber als das Kennedy-Familienhaus in Florida.

„Ich komme gerne in dieses Haus“, sagte Carolyn laut Billy, mit dem ich für mein Buch „White House By the Sea“ gesprochen habe – ein Buch über die Geschichte der Familie über viele Generationen auf dem Cape. „Ich war mit John in Palm Beach, und der Ort war unheimlich. Da waren zu viele Geister.“

Serien-Bild vs. Realität

In der fünften Episode von Ryan Murphys „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette“ besuchen die Charaktere John und Carolyn zum ersten Mal gemeinsam Hyannis Port. Sie haben ein Abendessen mit der weiteren Kennedy-Familie, bei dem Johns einschüchternde Tante Ethel als Zeremonienmeisterin am Kopfende des Tisches waltet. Diese Szene hatte durchaus einen wahren Kern – Abendessen in Hyannis Port beinhalteten tatsächlich Verhöre zu Politik und Weltgeschehen, eine Tradition, die mit Familienpatiarch und Johns Großvater Joseph P. Kennedy begonnen hatte – doch Johns und Carolyns erste Besuche auf dem Cape sahen weit anders aus als auf dem Bildschirm dargestellt.

In meinen Recherchen für mein Buch erfuhr ich von Johns engsten Freunden und Familienmitgliedern, wie er die Zeit in Hyannis Port verbracht hatte – von seinen frühesten Jahren bis zu seiner Beziehung mit Carolyn. John und Carolyn verbrachten viel Zeit auf dem Anwesen seiner Mutter auf Martha’s Vineyard, nicht weit von Hyannis Port entfernt. Jackie hatte dieses Grundstück nach der Ermordung ihres Mannes für sich gekauft. Und es war auf Martha’s Vineyard – nicht in Hyannis Port, wie in „Love Story“ dargestellt – wo John ihr einen Heiratsantrag machte.

Doch das Hyannis-Port-Cottage seiner Eltern – weit bescheidener als das in der Serie gezeigte Herrenhaus, nur zweistöckig und ohne Wasserblick – war immer Johns und Carolyns Heimatbasis. (Obwohl das Haus sowohl John als auch Caroline gehörte, nutzte John es öfter. Caroline und ihre Familie verbrachten ihre Zeit lieber auf dem Vineyard.) Und es war Hyannis Port, wo John und Carolyn begannen, über ihre gemeinsame Zukunft nachzudenken.

„Ich will definitiv Kinder“, sagte John zu seiner Freundin Sasha Chermayeff an einem Wochenende auf dem Cape, als sie ihre kleinen Kinder mitgebracht hatte. „Schau dir Bobby an“, sagte er über seinen Cousin Robert F. Kennedy Jr., mit dem er eng befreundet war. „Der hat fünf!“

Pläne für die Zukunft

Carolyn, die Anfang dreißig war, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit für Kinder – sie gewöhnte sich noch an das Leben im Rampenlicht und wusste, wie viel bedrückender die öffentliche Aufmerksamkeit werden würde, wenn sie und John Kinder bekämen. Aber sie begannen, darüber nachzudenken, dieses Haus zu ihrer Basis abseits des Stadtchaos zu machen. Ende der 1990er-Jahre begann Carolyn mit einem großen Renovierungsprojekt auf dem Grundstück.

Damals lebte Ethel nebenan. Senator Ted Kennedy wohnte bei seiner Mutter – und Johns Großmutter – Rose im größten Haus, das dem in „Love Story“ gezeigten am ähnlichsten ist: mit seinem großen, flachen Rasen, perfekt für Touch Football, und dem weitläufigen Wasserblick.

Nach Johns und Carolyns kleiner, privater Hochzeit 1996 machten sie sich daran, das Hyannis-Port-Haus für ihre Besuche komfortabler zu gestalten. Sie liebten es, dort Abendessen auszurichten und ihre New Yorker Freunde an Wochenenden einzuladen (das Haus war zwar nicht das größte auf dem Compound, bot aber immerhin neun komfortable Schlafzimmer).

„Glaubst du, Mummy würde die Tapete mögen?“, rief Carolyn Billy Noonan an und fragte nach einer Tapete mit Kleeblattmuster für Jackies altes Schlafzimmer. Sie plante auch, die Böden abschleifen und erneuern zu lassen. Während ihr Leben in New York immer chaotischer wurde – überall Pressemeuten, die jeden ihrer Schritte verfolgten – klammerten sie sich an ihre Hoffnung auf eine normalere Zukunft auf dem Cape.

Das letzte Wochenende

Im Juli 1999, als das Paar auf dem Weg zum Cape für die Hochzeit von Johns Cousin im Big House war, hatten sie Pläne, sich mit demselben Innenarchitekten zu treffen, der mit Jackie zusammengearbeitet hatte, als sie das Haus zu Beginn ihrer Ehe – mehr als drei Jahrzehnte zuvor – renoviert hatte. Sie planten außerdem, an dem Wochenende Noonan und einige andere Freunde zu treffen. Doch auf dem Weg dorthin stürzte das Flugzeug, das John pilotierte und in dem Carolyn und ihre Schwester Lauren als Passagiere saßen, ab, bevor sie ihr Ziel erreichten.