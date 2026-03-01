Trump fügt seinen Namen offiziell den Kennedy Center Honors hinzu

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Die Kennedy Center Honors werden offiziell in „Trump Kennedy Center Honors“ umbenannt. Das teilte der Präsident des Performing-Arts-Zentrums am Samstag mit.

In einem Interview mit dem Washingtoner Sender WTOP (via Variety) erklärte Richard Grenell, Präsident des nun umbenannten Trump Kennedy Center, dass die jährliche Preisverleihung trotz der Schließung des Venues im Sommer für eine zweijährige Renovierung unter dem neuen Namen Trump Kennedy Center Honors stattfinden werde.

„Es wird definitiv stattfinden“, sagte Grenell über die Honors-Gala inmitten der Renovierungsarbeiten. „Es wird wahrscheinlich nur in einem kleineren Venue sein, was bedeutet, dass die Nachfrage nach Tickets noch höher sein wird.“

Absagen nach Trumps Umbenennung

Dutzende Künstler – zuletzt Renee Fleming, Philip Glass und die Washington City Opera – haben ihre Auftritte im Performing-Arts-Zentrum abgesagt, nachdem Trump das Board des Kennedy Center ausgehöhlt, sich selbst als Chairman eingesetzt und sein neu ernanntes Board über eine rechtlich zweifelhafte Umbenennung abstimmen ließ, die das Haus in „The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“ verwandeln soll.

In einer Stellungnahme gegenüber dem ROLLING STONE erklärte Kennedy-Center-Sprecherin Roma Daravi: „Politik hat in der Kunst nichts verloren, und wer aus politischen Gründen zum Boykott aufruft, trifft die falsche Entscheidung. Wir haben keine einzige Show abgesagt. Linksaktivisten drängen Künstler dazu, abzusagen – aber das Publikum will, dass Künstler auftreten und etwas schaffen, anstatt unter dem Druck von politischen Insidern einzuknicken, die von Spaltung profitieren.“

Inmitten der Absagen kündigte das Weiße Haus an, ab dem 4. Juli 2026 „den Spielbetrieb für einen Zeitraum von etwa zwei Jahren einzustellen“ – für „Baumaßnahmen, Revitalisierung und einen vollständigen Umbau“ des Venues.

Schwache Quoten bei der Übertragung

Die Kennedy Center Honors 2025 ehrten Sylvester Stallone, Kiss, Gloria Gaynor, Michael Crawford und George Strait. Die Übertragung verzeichnete die niedrigsten Einschaltquoten in der Geschichte der Kennedy Center Honors.