Als Jim Carrey und die Eels einen Anti-Waffen-Song spielten

Mark Oliver Everett, Mastermind der Eels, produzierte 2013 einen Anti-Waffen-Song für die amerikanische Comedy-Show „Funny Or Die“.

Unter dem Bandnamen „Lonesome Earl And The Clutterbusters“ parodierte Jim Carrey im dazugehörigen Sketch Charlton Heston, der als Fürsprecher der amerikanischen Waffen-Lobby gilt. Seine Backing-Band setzte sich dabei aus Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi und John Lennon zusammen.

Über seine Beweggründe für die scharfe Parodie sagte Carrey damals:

“I find the gun problem frustrating and ‘Cold Dead Hand’ is my fun little way of expressing that frustration.“

Mark Oliver Everett alias „E“ ist auch im Video zu sehen. Wer ihn finden will, muss aber genau hingucken.