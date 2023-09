R.E.M.: Das steckt in der Jubiläums-Edition von „Up“

Keine Frage: „Up“ gehört zu den interessantesten Veröffentlichungen im großen Werk von R.E.M. Es ist ist die erste Platte, die die Band aus Athens ohne ihren Drummer Bill Berry aufgenommen hat. Michael Stipe sprach in diesem Zusammenhang damals von einem dreibeinigen Hund, der nun erst einmal laufen lernen müsse. „Up“ fiel durchaus introspektiver als vorangegangene LPs aus, mit dem Einsatz von elektronischen Elementen und einem Drum-Computer auch atmosphärisch völlig anders als der auf Tour aufgenommene Vorgänger „New Adventures In Hi-fi“.

Nun erinnern R.E.M. mit einer „25th anniversary“-Edition an ihr durchaus schwierig zu produzierendes Album, das aber Hits wie „Daysleeper“ und „At My Most Beautiful“ enthielt.

Die neue Version wird eine Live-Aufnahme des Auftritts der Band aus dem Jahr 1999 im Palace Theatre in Los Angeles enthalten. Eigentlich wollten sie einen Auftritt am Set der Teen-Serie „Party Of Five“ (mit Neve Campbell und Jennifer Love Hewitt) filmen, haben dort aber vor 175 Fanclub-Mitgliedern als Vorbereitung für ihre anstehende Tour tatsächlich ein Set gespielt, das nun auch allen Fans als Erinnerung an diese Zeit zur Verfügung stehen wird.

Als Vorgeschmack haben R.E.M. die Live-Version von „Daysleeper“ ins Netz gestellt.

Das Bundle wird am 10. November sowohl als 2-CD- und 2-LP-Set sowie im Blu-ray-Format erhältlich sein. Letztere Variante enthält auch HD-Musikvideos der Singles und eine Londoner Studio-Performance mit sechs Liedern namens „Uptake“. Alle Formate werden mit ausführlichen Liner Notes des Journalisten Josh Modell ausgeliefert, die auch neue Interviews mit den Bandmitgliedern enthalten.

R.E.M. – „Up – 25th anniversary“-Edition: Tracklist

1. “Airportman”

2. “Lotus”

3. “Suspicion”

4. “Hope”

5. “At My Most Beautiful”

6. “The Apologist”

7. “Sad Professor”

8. “You’re In The Air”

9. “Walk Unafraid”

10. “Why Not Smile”

11. “Daysleeper (Remastered 2023)”

12. “Diminished”

13. “Parakeet”

14. “Falls To Climb”

Live at the Palace