Sechs seltene Aufnahmen der Beatles werden versteigert

Foto: Michael Ochs Archives. All rights reserved.

Sechs Aufnahmebänder der Beatles stehen aktuell bei dem Online-Auktionshaus „Gotta Have Rock and Roll“ zum Verkauf. Unter dem Namen „The Beatles Derek Taylor Never-Before-Heard Collection of Lost Beatles Recordings“ werden unveröffentlichte Songs, Probeaufnahmen und Interviews der Mitglieder angeboten. Für die exklusiven Tapes werden zwischen 300.000 und 500.000 Dollar erwartet.

Band eins zeigt die Proben zum Album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ von Ende 1966 bis Anfang 1967, gemischt mit Geräuschen von Bauernhoftieren, verschiedenem Gesang und Paul McCartney, der sich über das Wetter beschwert.

Auf Band zwei ist George Harrison zu hören, wie er mit der Musik experimentiert und mit der Bonzo Dog Doo-Dah Band spielt. Außerdem ist eine Aufnahme von „While My Guitar Gently Weeps“ auf dem Tape. Das dritte Tape zeigt weitere Zusammenarbeiten von Harrison mit der Bonzo Dog Doo-Dah Band.

Auf der vierten Kassette befindet sich ein 45-minütiges Interview mit John Lennon, das größtenteils sein Leben mit Yoko Ono thematisiert und sehr persönliche Einblicke geben soll.

Die Aufnahmen des fünften Bandes dokumentieren ein zweistündiges Gespräch mit Ono über ihre Urschreitherapien und das Zusammensein mit John Lennon.

Auf dem sechsten Band spielt John Lennon Gitarre und singt Lieder, die er gemeinsam mit Kyoko Chan Cox, Yoko Onos Tochter aus vorheriger Ehe, geschrieben hat.

Hier geht’s zur Auktion.