Jimmy Kimmel und Stephen Colbert nehmen JD Vances „harte Woche“ aufs Korn

Die Late-Night-Hosts haben JD Vance für seine „harte Woche“ verspottet, in der er gezwungen war, Donald Trump den Rücken zu stärken. Am Vortag sprach Vance auf einer Turning-Point-USA-Konferenz, wo er versuchte, Trumps Kritik an Papst Leo XIV. zu verteidigen, und Trumps Freundschaft mit Jeffrey Epstein kleinzureden.

Jimmy Kimmel wies darauf hin, dass Vance laut Umfragen der „unbeliebteste Vizepräsident seit mehr als zwei Jahrzehnten“ sei. Er scherzte: „Seltsamerweise scheinen die Amerikaner nicht auf JD Vances ansteckenden Charme anzuspringen. Vielleicht wird es Zeit für einen neuen Eyeliner.“

Der Moderator spielte einen Clip von Vances Auftritt bei der schwach besuchten Turning-Point-USA-Veranstaltung ein. „JD Vance mag zutiefst unbeliebt sein, aber das wäre einem gestern in Athens, Georgia, nicht aufgefallen – der Saal war gerade mal halb voll“, bemerkte Kimmel. „Bei der Vorführung des Melania-Dokumentarfilms saßen mehr Leute im Kino als bei JD Vance.“

Kimmel über Vances Woche

Kimmel ergänzte: „JD Vance hatte eine harte Woche. Er hat es nicht geschafft, einen Deal zum Ende des Krieges mit dem Iran auszuhandeln. Er musste Trump verteidigen, der den Papst angeht und den ganzen KI-Jesus-Kram. Und jetzt hat er sich zur Aufgabe gemacht, so zu tun, als wäre sein Chef kein enger Freund des berüchtigtsten Pädophilen der Welt gewesen.“

Auf der Turning-Point-USA-Konferenz erklärte Vance, Trump sei eigentlich gar kein Freund von Epstein gewesen. „Ach so, jetzt ist alles klar“, sagte Kimmel, nachdem er einen Clip von Vances Rede eingespielt hatte. „Sie waren keine besten Freunde. Sie waren einfach zusammen extrem geile Bekannte. Glaubt ihr übrigens, dass Trump und JD Vance jemals ein Gespräch darüber geführt haben, bei dem JD ihn gefragt hat: ‚Was ist eigentlich mit Jeffrey Epstein passiert?‘ Keine Chance. Der zieht das alles völlig aus dem Hut.“

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In „The Late Show“ stellte Stephen Colbert fest, es sei „JD Vances Job, dort rauszugehen und einen Tritt in die Eier zu kassieren.“ Dann spielte er einen Clip ab, in dem Vance den Papst kritisierte. Vance sagte: „Genauso wie es wichtig ist, dass der Vizepräsident der Vereinigten Staaten vorsichtig ist, wenn ich über Fragen der öffentlichen Politik spreche, halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass der Papst vorsichtig ist, wenn er über theologische Fragen spricht.“

Colbert kontert Vance

„Wow“, erwiderte Colbert. „Hey, hey, JD. Ich weiß, dass Sie Katholik sind. Aber Sie sind erst seit 2019 dabei. Ich knie mich seit Mitte der Sechziger nieder – und lassen Sie mich Ihnen sagen, Bruder: Ich glaube, Sie haben sich da katholisch übernommen.“ Er fügte hinzu: „Wissen Sie, wer das letzte Abendmahl vorzeitig verlassen hat? Judas.“