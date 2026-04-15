Kacey Musgraves, Jack White, Sarah Palin und das Internet nehmen Trumps irren KI-Jesus-Post auseinander

Dass US-Präsident Donald Trump ein KI-Schrottbild von sich selbst als J̶e̶s̶u̶s̶ ̶C̶h̶r̶i̶s̶t̶ – Verzeihung, als Arzt mit einer leuchtenden Lichtkugel in der Hand – gepostet hat, sorgt nun dafür, dass Prominente und das Internet ihn für die groteske Erklärung, die er dazu lieferte, gnadenlos durch den Kakao ziehen.

Trump hatte das KI-generierte Bild übers Wochenende auf Truth Social veröffentlicht – mitten in seinem kleinlichen Streit mit Papst Leo XIV., dem Trump attestierte, er sei „schwach auf Verbrechen“, nachdem der Papst die „absurde und unmenschliche Gewalt“ im Zuge des Irankriegs angeprangert hatte.

Nach massivem Gegenwind – auch aus den eigenen MAGA-Reihen – löschte Trump das Bild. Doch als er auf den Post angesprochen wurde, der ihn in weißen Roben bei der Heilung eines Kranken zeigte, behauptete Trump, er habe gar nicht gewusst, dass er als Jesus dargestellt werde.

Trumps Arzt-Erklärung

„Ich habe das als ein Bild von mir als Arzt gesehen“, sagte Trump gegenüber CBS. „Da war direkt das Rote Kreuz zu sehen, medizinisches Personal hat mich umgeben. Ich war sozusagen der Arzt, wissen Sie, ein bisschen zum Spaß den Arzt spielen und die Menschen gesund machen. Das war die Absicht dahinter. Das haben die meisten Leute auch so gesehen.“

Diese herrlich dürftige Erklärung tat der Welle aus Kritik, Witzen und Memes, die folgte, keinen Abbruch.

Kacey Musgraves gehörte zu den Ersten, die den Präsidenten auf die Schippe nahmen: Sie erstellte ein KI-Bild einer heiligen Dolly Parton, die einer schlafenden Musgraves die Hand auf die Stirn legt. Auch Sarah Palin, die ehemalige republikanische Gouverneurin von Alaska, konnte nicht widerstehen und meldete sich zu Wort. Sie teilte ein Bild von Jesus, der offenbar der Meinung war, es sei höchste Zeit, dass Trump das Handy weglegt.

Spott aus allen Richtungen

Joy-Ann Reid teilte ein KI-generiertes Video, in dem der echte Jesus vom Himmel herabschwebt und einen schreienden Trump in die Tiefen der Hölle schleudert. „Das Internet vergisst nie“, schrieb sie. „#trumpisantichrist #magaisevil.“

Jack White schlug einen ernsteren Ton an: „Hey, evangelikale Christen? Erinnert ihr euch an den Antichristen, über den ihr all die Jahre geredet habt – wie er sich als christusähnlich präsentieren und mit einem letzten Krieg im Nahen Osten, der Jerusalem einschließt, das Ende der Tage einläuten würde? Na dann … schaut euch euren Mann mal an!“, schrieb White.

„Wie kann irgendein sogenannter Christ ihn nach dieser Gotteslästerung noch unterstützen?“, fragte der fassungslose Rocker. „Wie kann irgendein Katholik ihn unterstützen, nachdem er den Charakter ihres Papstes mehrfach attackiert hat? Und wie konnten so viele Millionen Menschen auf diesen Hochstapler hereinfallen?“

Stewart fordert bessere Lügen

Auch Jon Stewart nahm Trump in die Mangel und erklärte, das sei eines der deutlichsten Beispiele dafür, wie Trump seiner Anhängerschaft schamlos ins Gesicht lüge. „Das bist du als Arzt? Warum stehst du nicht dazu, du aufgeblasener Windbeutel?“, sagte Stewart. „Interessiert es dich überhaupt noch, uns anzulügen? Ist es vorbei? Hat diese Beziehung jeden Funken verloren? Deine Lügen hatten früher echten Schwung: ‚Die essen Katzen und Hunde.‘ ‚Venezuela hat die Wahl 2020 gestohlen.‘ Und das Beste, was du jetzt aufbietest, ist: ‚Das war nicht Jesus. Ich bin Arzt.‘ Du musst dringend zu dir selbst finden. Wir erwarten bessere Lügen, Sir.“

Das Internet ließ nicht locker und zog Trump weiter durch den Kakao – mit eigenen Versionen, in denen er in einen Operationssaal platzt oder sich in eine sexy Krankenschwester verwandelt.