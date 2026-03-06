Joe Walsh: Mein Leben in 15 Songs

Joe Walsh hat sich selbst einen „gewöhnlichen Durchschnittstypen“ genannt, was für einen Mann, der einige der größten Riffs der Rockgeschichte geschrieben hat, eine ziemliche Untertreibung ist – von der James Gang mit „Funk #49“ bis zu den Eagles mit „Life in the Fast Lane“ und seinem eigenen „Rocky Mountain Way“. Walsh’ Eskapaden abseits der Bühne sind ähnlich legendär.

Er hing mit Hendrix ab, brachte Elton John aus der Fassung, legte Hotelzimmer in Schutt und Asche – gemeinsam mit Leuten wie Keith Moon und John Belushi – und kandidierte sogar für das Präsidentenamt (sein Programm: Gratis-Benzin für alle) – und das alles, während er genug Wodka und Kokain konsumierte, um einen Elefanten zu Boden zu strecken.

„Ich hätte nie gedacht, wie weit man runtergehen kann“, sagte Walsh kürzlich zu ROLLING STONE über seine Jahre des Missbrauchs. „Aber ich bin dahin gegangen. Und es war ein langer Weg zurück.“

The James Gang, „Funk #49“ (1970)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bevor wir in der James Gang wirklich anfingen, unsere eigenen Songs zu schreiben, spielten wir Cover, und dann machten wir mittendrin ein Jam für vier oder fünf Minuten. Irgendwann hatten wir sechs oder sieben solcher Passagen, und wir mussten keine Songs von anderen Leuten mehr covern. Wir nahmen diese Jams, schrieben Worte dazu, und das waren dann im Grunde das erste und zweite James-Gang-Album.

Das „Funk #49“-Jam war eines, das wir immer zufällig richtig zerlegt haben, also nahmen wir es für „Rides Again“ [von 1970] auf. Wie kamen wir auf den Namen? Wir sagten: „Hey, das ist dieses Funk-Jam, das wir haben!“ Und es fühlte sich an, als würden wir mitzählen, wie oft wir es je gespielt hatten. Wir dachten, es sei so ungefähr bei 50. Aber wir waren im Studio mit Bill Szymczyk, der damals unser Engineer war, und er sagte: „Das können keine 50 gewesen sein.“ Also sagten wir: „OK, dann eben 49!“

The James Gang, „Walk Away“ (1971)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mir wurde zugeschrieben, auf diesem Stück „Zugunglück“-Gitarre zu spielen, aber das liegt eigentlich nur am Ende des Songs. Man muss irgendwie Kopfhörer aufsetzen, um es zu hören, aber ich nahm eine Gitarre und machte im Hintergrund einen kompletten Pete-Townshend-Job: alles auf 10, Fuzz ganz aufgedreht. Ich nahm die Gitarre ab, warf sie in die Luft, legte sie auf den Boden und sprang darauf herum. Ich habe sie aber nicht angezündet, denn das sieht man auf einem Album nicht. Das wäre dumm gewesen!

Die James Gang spielte einmal einen Gig in Youngstown [Ohio] mit Hendrix. Sly Stone war Headliner. Wir hatten alle einen Backstage-Raum. … Na ja, Sly hatte seinen eigenen Backstage-Raum. Aus dem kam er selten raus – vor allem nicht, wenn es Zeit war, auf die Bühne zu gehen! Aber Jimi war großartig.

Seine Gitarre stand da, und ich sah sie mir an, und er sagte: „Nur zu, nimm sie in die Hand.“ Also tat ich das. Und ich hatte eine wunderschöne Les Paul, eine von 1960, und er sah sich die an. Das war besonders. Und dann ging Sly etwa eine Stunde und 20 Minuten zu spät auf die Bühne. Wir gingen – zusammen mit der Hälfte des Publikums.

„Turn to Stone“ (1972)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Turn to Stone“ wurde über die Nixon-Regierung geschrieben, über den Vietnamkrieg und die Proteste und all das. Es ist ein Song über Frustration. Außerdem habe ich Kent State besucht. Ich war bei den Schüssen dort. Das hat es auch befeuert. Damals fühlte es sich an, als sei die Priorität der Regierung nicht die Bevölkerung. Sie hatten eine Agenda, bei der es um etwas anderes ging, als das zu tun, was für das Land unbedingt gut war.

Ein paar Jahre später [1980] beschloss ich, selbst für das Präsidentenamt zu kandidieren. [Anm. d. Red.: Walsh versprach, „Life’s Been Good“ zur neuen Nationalhymne zu machen.] Ich dachte, das wäre eine großartige Idee, und ich hatte Spaß damit. Und der Grund, warum ich es tat, ist: Es gab – und es gibt weiterhin – eine sehr apathische Haltung gegenüber dem Wählen.

Es gibt eine totale Trennung zwischen der Bundesregierung und den Menschen. Also war die Kandidatur mein Versuch, die Leute dazu zu bringen, sich genug zu kümmern, um wählen zu gehen. Aber die Leute machen sich einfach nicht die Mühe. Und deshalb funktioniert es nicht.

„Rocky Mountain Way“ (1973)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich hatte die James Gang verlassen, Cleveland verlassen und war nach Colorado gegangen, weil Bill Szymczyk dort war und auch eine ganze Menge anderer Leute, die ich kannte. Wir hatten das „Smoker“-Album so gut wie fertig [„The Smoker You Drink, the Player You Get“ von 1973], außer dass wir da einen Track hatten, der ein Instrumental war. Mir fielen keine Worte ein, und alle warteten geduldig darauf, dass ich mir etwas ausdenke.

Eines Tages stand ich in meinem Garten in Boulder und mähte den Rasen, und ich dachte: „Mann, ich hoffe wirklich, dass es eine gute Idee war, die James Gang zu verlassen!“ Denn ich war als Solo-Act noch nicht wirklich an der Oberfläche angekommen. Ich war fast da, aber eben noch nicht ganz. Und dann schaute ich hoch … und da waren die Rocky Mountains.

Es war Sommer, aber man konnte immer noch Schnee in der hinteren Kette sehen. Da traf mich, wie schön das alles war, auf 5.000 Fuß Höhe. Und das war’s – die Worte kamen: „Spent the last year Rocky Mountain way/Couldn’t get much higher.“ Und die zweite Strophe geht über mein altes Management – die sagten uns dies, sagten uns das, Zeit, den Schlagmann auszuwechseln. Das kam alles auf einmal. Und ich rannte ins Haus, um es aufzuschreiben, bevor ich es vergesse.

Solo-Aufbruch, „Rocky Mountain Way“ und der Preis der Inspiration

Das einzige Problem war: Ich vergaß, den Rasenmäher auszuschalten. Er fuhr weiter und ging in den Garten der Nachbarin und fraß ihre Rosenbüsche. Räumte einen kleinen Weg direkt durch. Diese Lyrics haben mich also am Ende, ich weiß nicht, vielleicht 1.500 Dollar gekostet. Aber es hat sich total gelohnt. Die Nachbarin allerdings war sauer. Ich sagte zu ihr: „Sie verstehen nicht! Ich hab die Worte!“ Aber sie sah mich nur an.

„Song for Emma“ (1974)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich war damals verheiratet und lebte in Boulder. Meine Frau brachte unsere vierjährige Tochter zur Schule, und irgendeine Frau fuhr über ein Stoppschild und krachte in unser Auto. Und ich verlor meine Tochter. Und es war blutig und all das. Um beim Abschluss zu helfen, schrieb ich diesen Song für sie.

Und im Verlauf des nächsten Jahres waren meine Frau und ich einfach nicht stark genug, um durch die Trauer zu kommen, und so trennten wir uns und ließen uns schließlich scheiden. Aber ich lernte ein Mädchen in Los Angeles kennen, und mein Song „Help Me Through the Night“ war für sie – darüber, für mich da zu sein. Denn ich war ein Wrack. Aber sie war da, damit ich um Emma trauern konnte.

Beide Songs waren auf meinem nächsten Album, „So What“. So nannte ich es, weil ich diese „na und“-Haltung hatte. Ich war wütend. Ich war wirklich wütend auf Gott. Und ich fand, das sei ein guter Grund zu trinken. „Armer ich. Gott hat mir meine Tochter weggenommen.“ Und so bekam ich eine Haltung wie: „Das ist das Schlimmste, was je passiert ist. Es ist mir alles egal.“ Nur um zu rechtfertigen, dass es okay war, sich wegzuschießen.

The Eagles, „Life in the Fast Lane“ (1976)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wir suchten nach Input von mir – Joe Walsh, Rocker –, der das Fundament für einen Eagles-Song sein könnte. Wir hatten ein paar Fehlstarts und hatten noch nichts gefunden. Aber eines Abends war ich in meinem Umkleideraum und machte mich für eine Show bereit, und ich hatte dieses eine Lick, das ich immer wieder spielte, um warm zu werden. Denn es ist wirklich ein schweres Lick zu spielen. Und das ist „Life in the Fast Lane“.

Und [Don] Henley kam rein und sagte: „Was zur Hölle ist das?“ Er holte Glenn [Frey], und ich spielte es ihnen vor. Sie sagten: „Ist das deins?“ Und ich sagte: „Ja.“ Und sie sagten: „Dann haben wir unseren Joe-Walsh-Eagles-Song!“ Don und Glenn, aber hauptsächlich Don, setzten die Worte zusammen, und Glenn arrangierte es irgendwie. Und da war es. Also ist es ein Walsh/Henley/Frey-Stück, und ich bin wirklich stolz darauf.

Glenn war so ein großartiger Musiker, aber wenn es etwas gibt, woran ich mich am meisten erinnere, dann ist es seine Freundschaft. Er hat mir in vieler Hinsicht geholfen. Er half mir, besser zu singen, aber er half mir auch bei Fragen, die damit zu tun haben, wie man lebt. Ich vermisse Glenn einfach.

„Life’s Been Good“ (1978)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Lyrics – ich wollte sie nicht benutzen. Ich wollte sie durch etwas ersetzen, das mehr Rock’n’Roll ist. Aber [Schlagzeuger] Joe Vitale und Bill [Szymczyk] sagten: „Nein, diese Worte sind wunderbar. Die sind echt, und du musst sie verwenden.“ Und ich dachte: „Na ja, die sind irgendwie doof, und der Song wird entweder als satirischer, lustiger Song gesehen, oder er ist überhaupt nicht lustig und geht als eines der schlimmsten Dinge, die je geschrieben wurden, den Bach runter.“ Davor hatte ich Angst.

Das Zeug über Hotels [„I live in hotels/Tear out the walls“] – Jahre zuvor wurde die James Gang gefragt, ob sie ein paar Shows in Europa als Vorband der Who spielen wolle, als sie „Tommy“ vorstellten. Und in dieser Zeit passierte eines der gruseligsten Dinge, die mir je passiert sind – überhaupt. Und das war: Keith Moon entschied, dass er mich mochte.

Und wissen Sie, wenn er Sie mochte, haben Sie einfach gelächelt und genickt und Ja gesagt. Vor allem, wenn Sie in der Vorband waren. Also wurde er mein Guru. Im Verlauf dieser Tour brachte er mir die Kunst des Hotel-Schadens bei: Dinge zu zerstören, Dinge zu machen, die explodieren, Superkleber-Wahnsinn und Chaos, Mietwagen zu zerlegen … einfach so viel Ärger wie möglich zu machen.

„Hey, jetzt haben wir Zimmer mit Verbindungstür!“

Nachdem die Tour vorbei war, kam ich nach Hause und setzte diese Tradition einfach fort. Später, als ich solo von der James Gang weitermachte, hing ich mit meinem Manager Irving Azoff ab, und ich eröffnete ein paar Shows, bei denen erst ich kam, dann die Eagles und dann die Beach Boys und dann Elton John … den ganzen Sommer ’75. Und ich war wild und verrückt. Ich war für alle sehr unterhaltsam, außer für Elton, der in meiner Nähe sehr nervös war. Weil ich sehr unberechenbar war.

Er wollte nicht unbedingt auf derselben Etage sein wie ich im Hotel. Direkt danach hatte ich Geburtstag, und Irving fand es lustig, mir eine Kettensäge zu schenken. Ich sollte sie zu Hause lassen, aber dann trat ich den Eagles bei, und ich nahm sie mit auf Tour. Eines Abends checkten wir in einem Holiday Inn ein, und er und ich sollten Zimmer mit Verbindungstür haben. Hatten wir aber nicht. Also startete ich die Kettensäge und machte mir meine eigene Tür. Und ich ging durch und sagte: „Hey, jetzt haben wir Zimmer mit Verbindungstür!“ Irving hätte nie gedacht, dass ich sie benutze. Aber jetzt weiß er es.

„In the City“ (1979)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich war in Queens auf der Junior High und in New Jersey auf der High School. Aber ich lebte etwa vier oder fünf Jahre in Santa Barbara, und dort traf ich einen Typen namens Barry De Vorzon. Er arbeitete an diesem Film namens „The Warriors“, und er erklärte mir, dass es um Gangs in New York geht. Ob ich einen Song dafür machen würde? Klar. Er und ich kamen auf die Worte, nachdem wir das Drehbuch gelesen hatten.

Dieser Film hat bis heute eine Kult-Anhängerschaft. Shaquille O’Neal hat mir einmal gesagt, es sei sein Lieblingsfilm überhaupt. Aber als er zum ersten Mal herauskam, bekam er eigentlich keine Anerkennung, und der Song war einfach auf dem Album. Aber Don und Glenn fanden, es könnte auch ein brillanter Eagles-Song sein. Sie sagten: „Schau, lass uns ihn neu machen und ihm die Anerkennung geben, die er verdient.“ Also machten wir es [für das Eagles-Album „The Long Run“ von 1979].

The Blues Brothers, „Jailhouse Rock“ (1980)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich starte den Aufruhr in der letzten Szene von „The Blues Brothers“. [Anm. d. Red.: Walsh spielt einen Gefängnisinsassen, der anfängt, auf einem Tisch zu tanzen, während die Band „Jailhouse Rock“ spielt.] Bei dem Teil des Films, den sie in L.A. drehten, gab es zwischen den Umbauten stundenlange Pausen. Und John [Belushi] rief mich an und sagte: „Ich kann hier nicht rumsitzen. Ich habe nichts zu tun. Kannst du rüberkommen und abhängen?“ Also tat ich das. Ich hing im Trailer mit Danny [Aykroyd] und Belushi ab, und sie entschieden, dass sie eine Szene für mich im Film haben. So passierte das.

Zu der Zeit waren John und ich schon eine Weile befreundet. Ich traf Belushi unterwegs in Chicago. Er kam zu einem Eagles-Konzert. Er tauchte in meinem Zimmer auf und ging zwei Tage lang nicht weg. Er wollte mir zeigen, wie cool Chicago ist, und er nahm mich mit in das feinste Restaurant. Da gibt es eine ganze Geschichte dazu, wie sie uns wegen unserer Klamotten nicht reinließen. Also gingen wir raus, sprühten unsere Jeans schwarz an und gingen wieder rein. Dann verursachten wir ungefähr 28.000 Dollar Schaden in meinem Hotelzimmer.

Als die Eagles 1980 aufhörten … machte ich weiter. Ich wollte nicht wirklich zugeben, dass es vorbei war, also behielt ich dieselbe Mentalität und denselben Lebensstil bei. Und am Ende war das Einzige, was für mich zählte, nicht ohne Kokain dazustehen. Und auch Wodka. Wodka, Kokain und Camel-Light-Zigaretten. Diese drei Dinge.

Absturz, Exzesse und die Jahre danach

Allmählich hörte ich auf, Musik zu schreiben, und ich hörte auf, auf mich aufzupassen. Ich verbrannte Brücken. Ich war nicht verlässlich. Ich ergab oft keinen Sinn. Musiker wollten nicht wirklich mehr mit mir arbeiten. Ich hatte diese „mir ist alles egal“-Haltung. Mein Tag – und das war wirklich harte Arbeit – bestand darin, einen Dealer zu finden, der mir Kokain auf Pump geben würde, obwohl ich ihm die letzte Lieferung noch schuldete. Und wenn ich wach war, trank ich. Ich war einfach leer.

Ich war gottlos, und ich trieb es so weit, wie ich es treiben konnte. Und ich hatte Kumpels weggehen sehen. Keith Moon trieb es bis zum Ende. Belushi – er war nüchtern geworden. Und ich half ihm dabei. Er sagte: „Hör zu, ich muss aufhören. Kennst du einen Sober Companion?“ Ich sagte: „Ja, ich kenne jemanden. Aber du wirst mich dafür hassen, dass ich ihn für dich hole, und du wirst ihn hassen. Aber er wird dich sauber kriegen.“ Und John lief großartig. Dann fiel er wieder vom Wagen, und immer so weiter.

„I.L.B.T.s“ (1983)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich war eines Abends mit Joe Vitale in seinem Heimstudio in Ohio. Uns ging es richtig gut, und wir beschlossen, das zu schreiben. Es heißt „I Love Big Tits“, aber wir benannten es nur mit den Buchstaben. Dann packten wir es auf eines meiner Alben [„You Bought It – You Name It“ von 1983], und die Plattenfirma hat es übersehen.

Sie haben sich nie die Mühe gemacht, das ganze Album zu hören, und dachten einfach, es ginge um irgendein Sandwich oder so. Wie ein BLT. Es kam raus, und dann hörten sie es, und sie riefen an und sagten: „Das kannst du nicht machen.“ Und ich sagte: „Na ja, ihr habt es vor drei Wochen verschickt. Es ist ein bisschen spät, es jetzt zum ersten Mal zu hören!“

„The Radio Song“ (1987)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich beschloss, ich würde einen Song machen, der erklärt, wie ich Musik schreibe. Weil ich es leid war, dass Leute mich das fragen. Und wenn Sie die Lyrics lesen, sagt es Ihnen genau, wie ich es mache: „I like to sit in a silent place when no one’s around and listen inside it/Inside the silence is the melody/Voices singing harmony.“ Das ist es.

Was den Albumtitel angeht [„Got Any Gum?“ von 1987]: Ich war in New York City und ging die Straße entlang. Und dieser Typ kam mir entgegen, und er war offensichtlich obdachlos und suchte nach Kleingeld und so. Also griff ich in die Tasche und zog eine Handvoll Münzen heraus, und als er bei mir ankam, hielt ich sie hin und sagte: „Hier.“ Und er sagte: „Nee, ich will kein Geld. Hast du Kaugummi?“ Und ich dachte: „Dieser Typ ist ein Genie! Das ist brillant!“ Es war wie ein Zen-Rätsel, und das war die Antwort [lacht].

„Ordinary Average Guy“ (1991)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wissen Sie, dieses ganze Los-Angeles-Ding, dieser Lebensstil – der ist nicht echt. Ich bin gerade in Arkansas. Das ist echt. Ohio, wo ich herkomme, das ist echt. Ich bin aufgewachsen als ein Kind aus der Nachbarschaft, hab all das gemacht, was Kinder so machen. Ich wollte mich wieder mit diesem Leben identifizieren, also schrieb ich einen Song darüber.

Und hier ist die Sache: Was wir als Rock’n’Roll-Stars machen – alle denken, das sei ein kompletter Lebensstil, den wir leben, und dass er glorreich und extravagant und wunderbar ist. Und sie denken, 24 Stunden am Tag seien wir berühmt und tragen teure Klamotten und fahren in Limousinen herum.

Aber das stimmt nicht wirklich. Wir sind ungefähr anderthalb Stunden lang auf der Bühne richtig cool. Und den Rest des Tages bringen wir den Müll raus, sammeln Hundescheiße auf, waschen Autos und machen das, was alle auf dem Planeten machen. Wir sind gewöhnliche Durchschnittstypen.

„One Day at a Time“ (2012)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lange Zeit waren mein Alkoholismus und mein Drogenkonsum beherrschbar. Damit meine ich: Ich hing mit Leuten ab, und sie sagten: „Na ja, so schlimm bist du nicht!“ Aber wissen Sie, es ist eine Krankheit, und die letzten zwei oder drei Jahre [meiner Abhängigkeit] waren furchteinflößend. Es wird schlimmer, als Sie es sich in Ihren wildesten Vorstellungen ausmalen können, und dann krachen Sie zusammen, und dann wird es schlimmer als das. Sehr viele meiner Kumpels starben, bevor sie am Tiefpunkt ankamen. Ich kam am Tiefpunkt an, bevor ich starb.

Nüchtern zu werden war das Härteste, was ich je tun musste. Denn Alkohol hatte mich davon überzeugt, dass ich ohne ihn nichts kann. Und sie sagen „einen Tag nach dem anderen“, aber eigentlich ist es „eine Sache nach der anderen“. Sie fangen damit an, nicht zu wissen, wie man irgendetwas nüchtern macht, und dann bauen Sie Ihren Werkzeugkasten auf. Lange Zeit dachte ich, es gäbe die Möglichkeit, dass ich nüchtern vielleicht keine Musik schreiben kann.

Und ich sagte: „Wenn das so ist, dann muss ich das einfach akzeptieren.“ Also hörte ich auf, zu versuchen zu schreiben, und eines Tages schrieb sich dieser Song irgendwie selbst. Am Ende erzählte ich meine Geschichte darüber, wie es war, süchtig zu sein, und mein Weg in die Nüchternheit. Es kam einfach aus mir heraus. Aber der Trick war: Ich musste aufhören, es zu erzwingen. Und so viele Süchtige und Alkoholiker haben mich kontaktiert, um zu sagen, dass sie genau wissen, wovon ich in diesem Song spreche. Ich sage: Es gibt ein Leben nach der Abhängigkeit, und es ist gut.

„Outside“ (2014)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dave Grohl sagte mir einmal, Nirvana seien – bestenfalls – eine wirklich schlechte James Gang. Ich fand das ein fantastisches Kompliment. Als die Foo Fighters diese Serie machten [„Sonic Highways“], machten sie die Folge über L.A., und sie fragten mich, ob ich auf diesem Song spielen würde. Sie sagten, ich solle in der Mitte einfach irgendwas machen, und gaben mir freie Hand. Ich tat es, und es klappte richtig gut. Jetzt bin ich so etwas wie ein Foo-Fighter-Alumni.

„No Man’s Land“ (2016)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich schrieb das für eine Dokumentation, die demnächst rauskommt und „Citizen Soldier“ heißt. Es geht um eine Nationalgarde-Einheit in Oklahoma, die aus dem Nichts den Befehl bekam, nach Afghanistan zu gehen. Sie wurden hinter die feindlichen Linien geschickt, in richtig tiefen Ärger. Und sie haben abgeliefert.

Sie nahmen GoPros mit, und dann machte jemand aus dem Material eine Dokumentation. Es ist also ihre Geschichte, durch ihre Augen. Und nicht alle kamen zurück. Das wirklich Traurige ist: Afghanistan geht immer noch weiter. Es ist ein vergessener Krieg. Und diese Jungs – ich will „Kinder“ sagen, weil sie das sind – kommen zurück und sind total verwirrt. Also hoffe ich, dass die Doku etwas Bewusstsein schafft. Ich meine, Gott – was machen wir da?