Letzte „Wetten, dass..?“ Sendung: Mark Owen als deutscher Kultmoderator?

Mark Owen von Take That

„Wir hatten eine gute Zeit zusammen“: So verabschiedete Gottschalk die rund 2.000 Menschen in der Baden-Arena nach der letzten „Wetten, dass..?“ Sendung (Samstag, 25. November 2023) mit ihm als Moderator. Als Gäste begrüßte er Schauspieler Matthias Schweighöfer, die britische Boygroup Take That, die Sängerinnen Helene Fischer und Shirin David, oder auch den Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović.

Über einen der Take-That-Mitglieder wurde sich in sozialen Medien besonders lustig gemacht. Die Boyband war schon zum siebten Mal bei Gottschalk zu Gast – sind mit der Zeit natürlich älter geworden -, haben sich aber auch optisch verändert. Mark Owen trägt heute lange Haare, einen Schnauzer, und hat laut vieler X-User Ähnlichkeit mit einer deutschen Kult-Persönlichkeit: dem Moderator Jörg Draeger, dem Mann, der bei der Sat1-Show „Geh aufs Ganze“ die Geldscheine zerknittert in der Hosentasche präsentierte und Verlierern mit dem Sendungsmaskottchen „Zonk“ drohte. Genauso schnell wie die Erkenntnis einer Ähnlichkeit zwischen Boygroupsänger und Moderator kamen die ersten Memes.

Ein paar der Take-That-Memes:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Mit Namen hab ich’s ja nicht so“

Ein paar Verhaspler seitens Gottschalk gab es dieses Mal auch wieder. Den Schauspieler Matthias Schweighöfer begrüßte er als „Matthias Schweinsteiger“. Ex-Fußballprofi Bastian Schweinsteiger wurde als „Bastian Schweigsteiger“ vorgestellt. „Mit Namen hab ich’s ja nicht so“, späßelte der 73-Jährige Und genau so schnell wie bei Mark Owen folgten die nächsten Memes in den sozialen Medien.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und selbst die Stars erlaubten sich ein Spaß über die Verhaspler: