Take That bei „Wetten, dass ..?“: „Back For Good“ und Zuckerwatte fürs Publikum

Take That bei Wetten, dass ..?

Am Samstagabend (25.11.) feierte Thomas Gottschalk seine letzte „Wetten, dass ..?"-Sendung – und weil die Sendung schließlich nicht nur von schrulligen Wetten, sondern vor allem von den Stargästen lebt, gab es natürlich jede Menge prominenter Unterstützung für Thommy. Unter anderem von der britischen Boygroup-Institution Take That.

Die kamen allerdings nur in (der derzeit für sie standardmäßigen) Trio-Besetzung in Form von Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald. Jason Orange ist schließlich schon seit langem nicht mehr dabei, Robbie Williams ließ sich offenbar ebenfalls nicht zu einem Auftritt mit seinen Kollegen hinreißen. Zunächst gab es eine Performance: Die drei Musiker spielten „Where We Are“ und dann ihren Hit „Back For Good“ – zwei sentimentale Songs, die gut zum Ende der Samstagabend-Hauptabendprogrammshow passten.

Take That verteilen Zuckerwatte

Später saßen Take That auf der Gästecouch. Dort fungierten die Briten auch als Wettpaten: Eine Frau wettete, dass ihre Hündin Zahlen erkennen konnte. Take Thats Wetteinsatz: Zuckerwatte drehen und es im Publikum verteilen.

Den galt es später einzulösen. Nach etwas Zuckerwatte verteilen war dann aber auch schon Schluss, die drei Stars müssen ab ins Flugzeug, hieß es. Ein Klassiker bei „Wetten, dass ..?“: Die Stargäste müssen ein Flugzeug erwischen.