Sogar die Rolling Stones verabschieden sich von Gottschalk und „Wetten, dass ..?“

Foto: Getty Images for RS, Kevin Mazur. All rights reserved.

Ronnie Wood, Steve Jordan, Mick Jagger und Keith Richards treten während des Überraschungsauftritts der Rolling Stones zur Feier ihres neuen Albums "Hackney Diamonds" im Racket NYC am 19. Oktober 2023 in New York City auf.

Auch für seine (angeblich!) allerletzte „Wetten, dass ..?“-Sendung (Samstag, 25. November) hat Thomas Gottschalk es nicht geschafft, die Rolling Stones in seine Dreistunden-Show zu bekommen. Aber: Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood haben eine Video-Grußbotschaft nach Offenburg gesendet. Ziemlich angeheitert wirkten dabei die drei lachenden Herren, die sich nacheinander in den Bildvordergrund drängelten, um ihre „Sorry, we couldn’t make it …“-Message an den Moderator zu senden. Nach einer Minute waren sie auch schon ausgeblendet, da murmelte Keef gerade etwas in die Kamera.

Es wäre auch zu schön gewesen: Die Stones spielen einen ihrer Songs aus dem 2023er-Album „Hackney Diamonds“, um dem deutschen Show-Titan Tribut zu zollen. Dabei sind die Musiker Gottschalk nicht abgeneigt. Im Jahr 2001 zum Beispiel stellte Mick Jagger bei „Wetten, dass ..?“ seine zwei Solosongs „Vision of Paradise“ und „God Gave Me Everything“ vor.

In der diesjährigen Ausgabe der Wettsendung sagte Schauspieler Jan Josef Liefer die Rolling Stones an, als Überraschung, von der Thommy angeblich nichts wusste. Den Video-Kurzauftritt der Band ließ Gottschalk auch erstaunlich kalt. Stattdessen ein von ihm mittlerweile auch zu erwartender „Das war wohl was für die alten weißen Männer“-Kommentar, ganz Pessimist, wie der Bayer heutzutage ist.

Auf „X“ gibt es einigermaßen belustige Kommentare zum Auftritt der Band, deren Mitglieder um die zehn Jahre älter sind als Thomas Gottschalk.

„Also im Vergleich zu den #RollingStones sind die Jungs von #TakeThat sehr sehr schlecht gealtert!“, schreibt einer.

#WettenDass ist schon fast genau so lange auf Abschiedstournee wie die #RollingStones“, schreibt ein anderer.

„In einer Zeit, in der die #Beatles und #RollingStones die Charts anführen, haben auch #WettenDass und Thomas #Gottschalk eine Berechtigung“, findet wiederum ein weiterer User.

