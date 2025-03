John Goodman ist halt nicht Tom Cruise!

John Goodman hat am Set eines Films mit Tom Cruise in der Hauptrolle, den er derzeit in Großbritannien dreht, verletzt. Das führt was zu einer Produktionspause.

Warner Bros. bestätigte in einer Stellungnahme, dass sich der 72-jährige Schauspieler bei den Dreharbeiten zu dem von Alejandro G. Iñárritu inszenierten Film „eine Hüftverletzung zugezogen hat“. „Er wurde sofort medizinisch versorgt. Das hat zu einer kurzen Verzögerung der Dreharbeiten geführt, um ihm Zeit zur Genesung zu geben“, sagte ein Sprecher des Studios ( via Variety ). „Die Produktion wird nächste Woche nach Johns vollständiger Genesung wieder aufgenommen.“

Erst Waldbrände, jetzt Verletzung: John Goodman hat Pech

Obwohl Warner Bros. keine Einzelheiten zu dem Vorfall bekannt gab, berichtete die Sun am Samstag, dass „ein führender männlicher Darsteller“ (der nun als Goodman identifiziert wurde) nach dem Unfall in den Pinewood Studios mit Verletzungen an Bein und Becken ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. (Zu dieser Verletzung kommt noch hinzu, dass Goodman zu den vielen Prominenten gehörte, die ihr Zuhause bei den Waldbränden in Kalifornien Anfang des Jahres verloren haben .)

Neben Tom Cruise und John Goodman spielen in dem noch unbenannten Film auch Jesse Plemons, Sandra Hüller und Riz Ahmed mit. Der Film, der im Oktober 2026 in die Kinos kommen soll, konzentriert sich auf „den mächtigsten Mann der Welt“. Der hat „eine Katastrophe verursacht und begibt sich auf eine Mission. Er will beweisen, dass er der Retter der Menschheit ist“, so die Inhaltsangabe.

Auch Tom Cruise erleidet regelmäßig Verletzungen

Der Film ist außerdem Iñárritus erster englischsprachiger Film seit seinem Oscar-nominierten The Revenant aus dem Jahr 2016, der ihm seinen zweiten Oscar für die beste Regie einbrachte.

Tom Cruise selbst hat sich am Set schon Verletzungen zugezogen. Aber in der Regel, weil er seine todesmutigen Stunts selbst ausführt. Der Schauspieler brach sich 2018 bei den Dreharbeiten zu einer Szene auf einem Dach für Mission Impossible: Fallout den Knöchel.