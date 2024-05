Nicht am Ballermann, aber dennoch auf der Partyinsel Mallorca genoss Schauspieler Tom Cruise am vergangenen Wochenende (10. bis 12. Mai) den Frühsommer. Beim Planschen am Strand zeigte er, dass er selbst mit 61 Jahren noch in Top-Form ist.

Bierbauch? Fehlanzeige

Tom Cruise soll das Wochenende für einen Kurztrip auf die Baleareninsel Mallorca genutzt haben. Nach einem Speedboot-Trip, den er in blauen Shorts, mit grauem Hemd und einem Sonnenhut absolvierte, ging es an den Strand. Hier offenbarte sich den Paparazzi ein sehr muskulöser Tom Cruise.

Der Mime scheint im Gegensatz zu vielen anderen Besucher:innen der Partyinsel auf Bier zu verzichten; zumindest könnte man das bei diesen Bauchmuskeln meinen. Vielleicht sind die aber auch ein Resultat seiner vielen Stunts, die der „Mission: Impossible“-Darsteller bekanntlich selbst macht.

Zum Entspannen in der „Mission: Impossible“-Drehpause

Cruise befindet sich momentan in einer Pause von den Dreharbeiten für den achten Teil von „Mission: Impossible“. Am 22. Mai 2025 soll die Fortsetzung von „Mission: Impossible – Dead Reckoning“ in die deutschen Kinos kommen.