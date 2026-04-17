Maverick kehrt zurück! Tom Cruise für „Top Gun 3“ bestätigt

Nachdem Tom Cruise den vermeintlich letzten „Mission: Impossible“-Film abgedreht hat, kann der 63-Jährige sich nun weiteren „Top Gun“-Projekten widmen. Paramount hat bestätigt, dass eine zweite Fortsetzung des Hits von 1986 in Arbeit ist – als Nachfolger des Blockbusters „Top Gun: Maverick“ aus dem Jahr 2022. Das Filmstudio kündigte „Top Gun 3“ in dieser Woche auf seinem CinemaCon-Panel an, wie „The Guardian“ berichtet.

Die Zeitung meldet, dass bislang keine weiteren Stars aus der Reihe für den neuen Teil verpflichtet wurden, wenngleich Produzent Jerry Bruckheimer mit an Bord ist. „The Guardian“ zufolge ist „Maverick“-Regisseur Joseph Kosinski noch nicht an dem Projekt beteiligt.

„Wir haben Tom eine Geschichte präsentiert, die ihm gefallen hat“, sagte Bruckheimer 2024 gegenüber „People“. „Aber er ist ein sehr gefragter Schauspieler mit vielen Filmen in der Pipeline, also müssen wir abwarten.“ Im selben Interview erklärte Bruckheimer, er bewundere Cruise, weil er „wirklich in jeden Teil des Prozesses eingebunden ist“.

Tom Cruise denkt laut nach

Im vergangenen Jahr verriet Cruise der australischen Talkshow „Today“, dass er durchaus über einen dritten „Top Gun“-Film nachdenke. „Ja, wir überlegen und sprechen über viele verschiedene Geschichten – was wir machen könnten, was möglich wäre“, sagte er. „Es hat mich 35 Jahre gekostet, ‚Top Gun: Maverick‘ zu entwickeln, also arbeiten wir an all diesen Dingen, wir reden über ‚Days of Thunder‘ und ‚Top Gun: Maverick‘.“

Der Schauspieler fügte hinzu, er arbeite an „zahlreichen weiteren Filmen“. „Ich drehe immer gerade einen Film, bereite einen vor oder bin in der Postproduktion“, sagte er. Im selben Gespräch deutete er auch seine bevorstehende Rolle in „Digger“ an, dem kommenden Film von Alejandro G. Iñárritu.

Da „Top Gun: Maverick“ an den Kinokassen 1,5 Milliarden Dollar eingespielt hat – eine bemerkenswerte Leistung im Streaming-Zeitalter –, stufen Paramount und seine Muttergesellschaft Skydance einen dritten Teil der Reihe als extrem wichtiges Projekt ein, wie „The Guardian“ berichtet. Skydance, das Paramount mit Warner Bros. fusionieren will, plant, „Top Gun 3“ zusammen mit 30 weiteren Filmen pro Jahr herauszubringen – darunter eine Adaption des Videospiels „Call of Duty“ und ein neuer Horrorfilm im Umfeld von „Longlegs“.