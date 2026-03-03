John Hammond, Blues-Gitarrist und Sänger, mit 83 Jahren gestorben

John Hammond, der Grammy-prämierte Blues-Sänger und Gitarrist, dessen umfangreiches Werk dem Delta Blues über sechs Jahrzehnte huldigte, starb am Samstag, dem 28. Februar, im Alter von 83 Jahren. Sein Tod wurde von Musiker und langjährigem Weggefährten Paul James bestätigt, der mitteilte, Hammonds Ehefrau Marla habe ihn benachrichtigt. Das kanadische Billboard berichtete, Hammond sei an einem Herzstillstand gestorben.

„Die Blues-Welt hat einen Giganten verloren. Ich habe meinen besten Freund verloren“, sagte James. „Ich habe gerade die Fotos durchgeschaut, die wir über die Jahre geteilt haben – vom Horseshoe Tavern bis zum Albert’s Hall in Toronto, von London bis Montreal, von Edmonton bis Ottawa – und jedes Bild erzählt eine Geschichte großartiger Musik, großartiger Menschen und unvergesslicher Nächte. Er war mir eine solche Inspiration, ich werde ihn schrecklich vermissen.“

Hammond, der auch als John P. Hammond oder John Hammond Jr. bekannt war, war der Sohn des wegweisenden Produzenten und Talent-Scouts John Henry Hammond Jr. Der jüngere Hammond spielte bereits in der Highschool Gitarre und brach nach einem Jahr das Antioch College in Ohio ab, um Musik professionell zu verfolgen.

Karriere und Grammy

1963 unterschrieb er bei Vanguard Records, und sein selbstbetiteltes Debütalbum enthielt eine Fülle von Stücken, die von Blues-Musikern wie Muddy Waters, Lightnin‘ Hopkins und Robert Johnson geschrieben wurden, sowie Cover-Versionen wie Chuck Berrys „Maybellene“. Hammond veröffentlichte im Laufe seiner Karriere über 30 Alben und gewann 1985 einen Grammy für seine Performance auf dem Kompilationsalbum „Blues Explosion“, das 1982 beim Montreux Jazz Festival aufgenommen worden war.

In den folgenden Jahren erhielt er weitere Nominierungen, darunter für sein 2009er Album „Rough & Tough“, das eine Nominierung für das beste Traditional Blues Album einbrachte. Grammy-Nominierungen erhielt er außerdem für „You Can’t Judge a Book by the Cover“ (1993), „Trouble No More“ (1994), „Found True Love“ (1996), „Long As I Have You“ (1998) und „In Your Arms Again“ (1995).

2011 wurde Hammond in die Blues Hall of Fame der Blues Foundation aufgenommen. In einem Nachruf würdigte George Thorogood von den Destroyers Hammonds Vermächtnis. „Über mehr als 50 Jahre war John Hammond Jr. eine Ikone, ein professionelles Vorbild und vor allem ein Freund“, schrieb Thorogood. „Während wir seinen Tod betrauern, feiern wir, was der Mann und seine Musik uns und so vielen anderen bedeutet haben.“