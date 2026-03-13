Konzertfilm „Power to the People“ mit John Lennon und Yoko Ono kommt ins Kino

Ein Konzertfilm über John Lennons und Yoko Onos legendäres Madison-Square-Garden-Konzert von 1972 kommt diesen Frühling in die Kinos. Der Film trägt einen offiziellen Titel, der länger ist als seine Laufzeit: „Power to the People: John & Yoko/Plastic Ono Band With Elephant’s Memory and Special Guests – Live at the One to One Concert, New York City, 1972“. Er läuft am 29. April und am 3. Mai in den US-Kinos an (deutscher Start noch unklar). Tickets sind ab dem 20. März über eine eigens eingerichtete Website erhältlich.

Wie jeder Hobbylennonologe und Onoologiefan weiß, bestritt der Ex-Beatle nach dem Ende der Fab Four nur zwei vollständige Konzerte – legendäre Benefizshows, die Berichten zufolge 1,5 Millionen Dollar für entwicklungsbeeinträchtigte Kinder einspielten. Beide fanden am 30. August statt: zunächst eine verkürzte Matinee, dann ein ausgewachsenes, prominentengesättigtes Spektakel. Stevie Wonder, Roberta Flack, Melanie und Sha Na Na traten bei der Show auf. Die Setlist umfasste unter anderem „Give Peace a Chance“, „Imagine“, „Come Together“ und „Instant Karma!“.

Regisseur Steve Gebhardt filmte die Konzerte, die ursprünglich als 40-minütiges TV-Special unter dem Titel „John Lennon and Yoko Ono Present the One-to-One Concert“ ausgestrahlt wurden und 1986 neu geschnitten als 55-minütiges „John Lennon Live in New York City“ erschienen. Material aus den Konzerten floss später in Kevin MacDonalds und Sam Rice-Edwards‘ jüngsten Dokumentarfilm „One to One: John & Yoko“ ein, der den Fokus stärker auf Proben und Vorbereitungen legte.

Sean Ono Lennon restauriert das Material

Die neue Fassung „Power to the People“ stammt vom Filmemacher Simon Hilton, der den Oscar-prämierten Animationskurzfilm „War Is Over!“ inszeniert hat, und wird als „Multiscreen-Konzertfilm“ präsentiert. Die Produzenten geben an, jedes einzelne Filmbild sei physisch und digital von Hand gereinigt und von Lennons Sohn Sean Ono Lennon „restauriert, neu geschnitten und neu abgemischt“ worden. In ausgewählten Kinos wird der Ton in Dolby Atmos oder 5.1 Surround Sound zu hören sein.

„Das Konzert hatte in meinem Kopf immer einen legendären Status, weil es das letzte Konzert meines Vaters war“, sagte Sean in einer Erklärung. „Ich erinnere mich, dass ich mir eine Les Paul wünschte, weil er bei der Show eine Les Paul spielte. Ich bin sehr dankbar, dass ich daran mitarbeiten durfte – er hatte geplant, auf Tour zu gehen, aber dazu kam es nie. Alles, was wir haben, ist dieses Konzert.“

Er ergänzte, er schätze das Konzert auch deshalb, weil es sich gegen die „glattpolierten“ Produktionen der frühen Siebziger stellte. „Er wollte einfach zurück zu den Wurzeln – roh, spontan, Rock & Roll“, sagte Sean. „Es ist eine richtig coole Sache, die er da gemacht hat, sehr gegen den Strom. Vielleicht merken nicht alle, wie besonders es für mich ist, meinen Vater reden zu hören oder ihn zu sehen. Ich bin mit einer festen Anzahl von Bildern und Tonschnipseln aufgewachsen, die jeder kennt. Wenn ich dann auf Dinge stoße, die ich noch nie gesehen oder gehört habe, geht mir das wirklich nah – es ist fast so, als bekäme ich mehr Zeit mit meinem Vater.“

Das Box-Set und ein ausgelassener Song

Sean produzierte außerdem das letztjährige Box-Set „Power to the People“, das Audiomaterial der Konzerte zusammenstellte. „Man hört, dass John nervös ist – ein angespanntes Zungeschnalzen in seiner Stimme, das zu harten Nummern wie ‚It’s So Hard‘ und ‚Well Well Well‘ passt“, schrieb der ROLLING STONE in einer Rezension. „Und man hört, dass die Backup-Schwitzhogs von Elephant’s Memory aufrichtig überzeugt sind, für diesen Job qualifiziert zu sein – und keinerlei Hemmungen haben, das zu zeigen.“

Das Box-Set ließ „Woman is the N***** of the World“ bemerkenswert aus der Trackliste aus, obwohl der Song auf „Live in New York City“ enthalten war. „Es war Onos unglücklicher Titel für eine konfrontative feministische Botschaft, obwohl sie aus der zentralen Zeile ‚Woman is the slave to the slaves‘ einen besseren hätte destillieren können“, schrieb der ROLLING STONE in der Besprechung. „Es ist der einzige Moment auf ‚Sometime‘, in dem Lennon seiner eigenen Mitschuld als Teil der Unterdrückung ins Gesicht sieht … Der Song war ihnen wichtig genug, um das Album [‚Some Time in New York City‘] damit zu eröffnen, mit den Lyrics prominent auf dem Cover. Doch der Song und seine Botschaft werden hier ausgelöscht.“ Ein Sprecher des Films antwortete dem ROLLING STONE nicht umgehend auf die Frage, ob der Song im Film zu hören sein werde.