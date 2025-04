John Lithgow stellt sich dem „Harry Potter“-Backlash

„Harry Potter“: So nimmt der Cast der Serienadaption Form an

John Lithgow hat auf die Kritik an seinem Engagement an der kommenden HBO -Serie Harry Potter reagiert. Der Schauspieler aus Conclave wurde trotz der transfeindlichen Äußerungen der Autorin J.K. Rowling , die als ausführende Produzentin der Serie fungiert, für die Rolle des Albus Dumbledore engagiert.

Lithgows Reaktion auf Kritik: „Warum ist das überhaupt ein Thema?“

Lithgow sagte gegenüber The Times in Großbritannien am Wochenende, dass die mögliche Kontroverse für ihn kein Problem sei. „Ich dachte mir: Warum ist das überhaupt ein Thema? Ich frage mich, wie J.K. Rowling das aufgenommen hat. Ich nehme an, dass ich sie irgendwann einmal treffen werde. Und ich bin neugierig, mit ihr zu sprechen.“

Einfluss persönlicher Kontakte: Warnungen aus dem Umfeld

Er erklärte, dass ihm ein „sehr guter Freund“, der eine Trans-Tochter hat, einen Artikel mit dem Titel „Ein offener Brief an John Lithgow: Bitte zieh dich aus Harry Potter zurück“ geschickt habe. Er bezeichnete diesen Moment als „Warnsignal“. Dennoch war er von der Heftigkeit der Kritik überrascht.

„Natürlich war es eine große Entscheidung, denn es ist wahrscheinlich die letzte große Rolle, die ich spielen werde“, sagte er. „Es ist eine achtjährige Verpflichtung. Also habe ich einfach über die Sterblichkeit nachgedacht. Und dass dies eine sehr gute Rolle zum Ausklang ist.“

Vergleich der Kritik: Roald Dahl vs. J.K. Rowling

Lithgow fügte hinzu, dass es keine ähnliche Gegenreaktion gab, als er Roald Dahl in dem West-End-Stück „Giant“ spielte. Obwohl der Autor als Antisemit bekannt war. „Niemand hat sich beschwert, als ich zugestimmt habe, Dahl zu spielen .Aber ich habe so viele Nachrichten über J.K. Rowling erhalten“, bemerkte er. „Ist das nicht seltsam?“

Keine Gegenreaktion bei „Giant“: Lithgows Erfahrungen mit Roald Dahl

Der Schauspieler wurde Anfang des Monats zusammen mit Nick Frost, Janet McTeer und Paapa Essiedu als Teil der Serie bekannt gegeben. Rowlings Beteiligung an der Serie, einer neuen Adaption der „Harry Potter“-Bücher, hat für erhebliche Empörung gesorgt. HBO hat ihre Beteiligung als Produzentin bekräftigt.

HBO bekräftigt Unterstützung für J.K. Rowling bei der Serienadaption

„J.K. ist ausführende Produzentin, und ihre Erkenntnisse werden hilfreich sein“, sagte Casey Bloys, Vorsitzender und CEO von HBO und Max Content. „Wir sind im Harry-Potter-Geschäft tätig. Die TV-Serie ist neu und aufregend, aber wir sind seit 20 Jahren im Harry-Potter-Geschäft tätig; dies ist keine neue Entscheidung. Wir fühlen uns im Potter-Geschäft wohl. J.K. ist eine sehr online-affine Person. Es ist sehr nuanciert und kompliziert und nichts, worauf wir näher eingehen werden. Unsere Priorität liegt auf dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Die Harry-Potter-Geschichte ist unglaublich bejahend und positiv in Bezug auf Liebe und Akzeptanz, und das ist unsere Priorität, das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist.“

Anhaltende Kontroversen um J.K. Rowling und Transrechte

Rowling ist eine ausgesprochene Kritikerin von Transgender-Personen und gefährdet diese oft mit ihrer aggressiven Rhetorik. Zahlreiche Schauspieler aus der Originalfilmreihe und andere Prominente haben sich zu ihrer Behandlung von Transgender-Personen und ihrer Beteiligung an der jüngsten Rechtskampagne in Großbritannien geäußert, die darauf abzielt, Frauen als biologisch weiblich geboren zu definieren.

Prominente Stimmen gegen Rowling: Pedro Pascal und andere

Letzte Woche Pedro Pascal kritisierte Rowlings Anti-Trans-Haltung als Reaktion darauf, dass die Autorin eine kürzlich ergangene Entscheidung in Großbritannien begrüßte, wonach Transgender-Frauen nach dem britischen Gleichstellungsgesetz nicht als Frauen anerkannt werden sollen. Die Antwort des Schauspielers auf Rowling wurde in den Kommentaren zu einem Instagram-Video gepostet, das der Aktivist Tariq Ra’ouf veröffentlicht hatte, der auf Rowlings finanzielle Verbindung zur Kampagne „For Women Scotland“ hinwies, die letztendlich zu der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs geführt hatte.

„Schreckliche, widerwärtige SCHEISSE ist genau das richtige Wort“, schrieb Pascal als Antwort auf Ra’oufs Video. “Abscheuliches VERLIERER-Verhalten.“