„Harry Potter“: So nimmt der Cast der Serienadaption Form an

Die anstehende „Harry Potter“-Serie, wurde als originalgetreue Adaption der Buchreihe von J.K. Rowling angekündigt. Jetzt gibt es neue Informationen: Die Liste der Cast-Mitglieder wird immer länger und einige Gerüchte wurden nun offiziell bestätigt. Hier sind einmal alle bisher bekannten Rollenbesetzungen im Überblick.

Unter anderem steht die Besetzung dreier Professoren fest

Der Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore, der in den Filmen bereits von zwei Schauspielern dargestellt wurde, soll nun von John Lithgow gespielt werden. Der 79-Jährige ist bereits in Serien wie „The Crown“ und „Dexter“ zu sehen. Janet McTeer übernimmt die Rolle der Zauberprofessorin Minerva McGonagall und Paapa Essiedu spielt ihren Kollegen Severus Snape. Letzteres sorgte bereits für Diskussionen. Internet-Troll-Vorwürfen zufolge würde Essiedu als Schwarzer Brite nicht der Beschreibung Snapes in den Büchern entsprechen und sei nur wegen einer „Diversity-Quote“ in den Cast gewählt worden.

Zahlreiche Fans munkelten schon um die Besetzung von Rubeus Hagrid – und die Gerüchte bestätigten sich nun: Nick Frost übernimmt die Rolle des Halbriesen und Hüters der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts. „Harry Potter“ ist zudem nicht die einzige Fantasy-Verfilmung, die für Frost ansteht. In „How To Train Your Dragon“ soll er einen der Wikinger spielen.

Wer übernimmt die Nebenrollen?

Außerdem soll Luke Thallon in den Part des Quirinus Quirrell schlüpfen und Paul Whitehouse ist als Argus Filch angekündigt. Während Thallon bisher eher als Bühnenschauspieler tätig war, ist Whitehouse für seine komödiantische Arbeit in Serien wie „The Fast Show“ und „Harry & Paul“ bekannt.

Francesca Gardiner, Autorin und Showrunnerin der Serie, sagte bezüglich der Besetzung laut Pressemitteilung: „Wir sind begeistert, so außergewöhnliche Talente gewonnen zu haben und können es kaum erwarten zu sehen, wie sie diese geliebten Figuren zu neuem Leben erwecken.“

Obwohl der Cast nun langsam Form annimmt, sind die Besetzungen zahlreicher wichtiger Rollen, wie beispielsweise Harry Potter selbst oder auch seiner Freunde Ron Weasley und Hermine Granger, weiterhin nicht für die Öffentlichkeit bekannt.