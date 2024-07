Der Blues- und Rockmusiker John Mayall, der „Pate des britischen Blues“, zu dessen Bands einige der bekanntesten und virtuosesten Rockmusiker der letzten 50 Jahre gehörten, ist am Montag im Alter von 90 Jahren verstorben.

„Schweren Herzens geben wir bekannt, dass John Mayall gestern, am 22. Juli 2024, in seinem Haus in Kalifornien im Kreise seiner Familie friedlich verstorben ist“, bestätigte seine Familie am Dienstag in einer Erklärung. „Gesundheitliche Probleme, die John dazu zwangen, seine epische Tournee-Karriere zu beenden, haben schließlich zum Frieden für einen der größten Straßenkrieger dieser Welt geführt.“ Eine Todesursache wurde nicht sofort bekannt gegeben.

„John Mayall schenkte uns neunzig Jahre unermüdlichen Einsatzes, um zu erziehen, zu inspirieren und zu unterhalten“, heißt es in der Erklärung weiter, und dass er von seinen Ex-Frauen Pamela und Maggie, seiner Sekretärin Jane und seinen engen Freunden „mit Liebe umgeben“ war. „Spiel weiter irgendwo den Blues, John. Wir lieben dich“, schrieb seine Familie.

Mayall gilt als Pionier des Blues im England der späten Sechzigerjahre. Zu seiner Band, den Bluesbreakers, gehörten einst Größen wie Eric Clapton, Mick Fleetwood, John McVie und Mick Taylor. Die Rock & Roll Hall of Fame wird Mayall im Oktober aufnehmen, nachdem das Komitee der Organisation ihm Anfang des Jahres neben Alexis Korner und Big Mama Thornton den Musical Influence Award verliehen hat.

Mayall wurde in Cheshire, England, geboren und liebte von klein auf den amerikanischen Blues und Jazz. Er brachte sich selbst das Spielen von Klavier, Gitarre und Mundharmonika bei, bevor er nach London zog, um die Bluesbreakers zu gründen, zu denen auch Clapton gehörte, nachdem er die Yardbirds verlassen hatte.

Das am meisten verehrte Werk des Musikers war sein Debütalbum Blues Breakers, das der Rolling Stone 2003 auf Platz 195 seiner Liste der 500 größten Alben aller Zeiten setzte. Mayall veröffentlichte in den 1970er Jahren mehrere Alben, nachdem er 1969 nach Los Angeles gezogen war. Er wurde 2005 von Königin Elizabeth II. zum Officer of the Most Excellent Order of the British Empire ernannt und 2016 in die Blues Hall of Fame aufgenommen.

Im Jahr 2020 veröffentlichte Mayall zusammen mit Peter Green und John McVie eine Aufnahme des Songs „Curly“ aus dem Jahr 1967. Die Aufnahme wurde für BBC Sessions gemacht, bevor Green die Band verließ, um Fleetwood Mac zu gründen, zu denen kurz darauf McVie stieß. Das Stück wurde in ein Box-Set mit dem Titel „The First Generation“, das im Jahr 2021 erschien.

In diesem Jahr sagte Mayall dem Rolling Stone, als er 88 Jahre alt wurde, dass er beschlossen habe, „meine Straßenschuhe an den Nagel zu hängen“, obwohl er versprach, ein weiteres Album, „The Sun Is Shining Down“, zu veröffentlichen.

In der Würdigung der Familie wurde auf ein Interview verwiesen, das Mayall 2014 mit „The Guardian“ führte und in dem er erklärte, dass er sich dem Blues verbunden fühle, weil „es immer um diese rohe Ehrlichkeit ging, mit der der Blues unsere Lebenserfahrungen ausdrückt, etwas, das in dieser Musik zusammenkommt.“

Mayall fügte hinzu: „Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich genau weiß, was es ist. Ich kann einfach nicht aufhören, ihn zu spielen.“