Nick Cave And The Bad Seeds starten auf YouTube eine neuen Kanal: Bad Seed TeeVee. Damit wolle er auch seine ausgefallenen Konzerte ersetzen, so der Sänger.

Nick Cave And The Bad Seeds haben am Wochenende mit Bad Seed TeeVee einen neuen Streaming-Kanal auf YouTube gestartet, der Fans in der nächsten Zeit mit seltenem und bislang unbekanntem Filmmaterial aus dem Archiv der Band versorgen soll. Der 24-Studen-Stream ist seit 24. April kontinuierlich auf YouTube zu sehen, dürfte aber nicht für immer im Netz stehen bleiben. Stattdessen soll er in Zeiten der Corona-Krise erleichtern, zuhause zu bleiben, um so andere und sich selbst vor der Ausbreitung des neuartigen Erregers zu schützen. Auf dem Kanal werden ununterbrochen Promo-Videos, Interviews, Live-Aufnahmen, Outtakes und anderes exklusives Material gezeigt, alles ununterbrochen abgespielt…