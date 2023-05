Johnny Depp ist verletzt: Hollywood Vampires müssen Tourtermine verschieben

Foto: Getty Images for NARAS, Kevork Djansezian. All rights reserved.

Die Hollywood Vampires müssen den Start ihrer Tour (30. Mai) verschieben, da sich Johnny Depp verletzt hat: Am Montag haben sie auf Instagram die Nachricht bekannt gegeben, dass drei für diese Woche angesetzte Konzerte erstmal nicht stattfinden können. Die Auftritte (Dienstag in Manchester, Mittwoch in Boston und Donnerstag in Bethel, New York) werden stattdessen im Juli abgehalten.

Die Gruppe, bestehend aus Joe Perry, Alice Cooper, Tommy Henriksen und eben Johnny Depp, erklärt: „Johnny hat sich bei seinen jüngsten Auftritten eine schmerzhafte Verletzung am Knöchel zugezogen und sein Arzt hat ihm geraten, nicht zu reisen. Er ist am Boden zerstört über diese Wendung der Ereignisse, aber er freut sich darauf, sich auszuruhen, damit alle vier Vampire ihr absolut Bestes auf der Tour in Europa geben können.“

Hollywood Vampires in Deutschland

Die Vampire kommen auch, so der Plan, für fünf Termine nach Deutschland.

20.06.2023 Oberhausen (Rudolf Weber-Arena)

24.06.2023 München (Olympiahalle)

27.06.2023 Hamburg (Stadtpark Freilichtbühne)

28.06.2023 Berlin (Zitadelle Spandau)

30.06.2023 Mainz (Zitadelle)

Mehr über die Hollywood Vampires

Die Band, die ursprünglich im Jahr 2012 von Depp und den Kernmitgliedern Alice Cooper und Joe Perry (Aerosmith) gegründet wurde, teilte erstmals 2022 mit, dass sie sich für eine Tournee im Jahr 2023 zusammen mit dem Rhythmusgitarristen Tommy Henriksen (Warlock) wiedervereinigen würden. Diese Ankündigung kam wenige Tage, nachdem Depp seinen Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard gewonnen hatte.