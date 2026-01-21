DreamLand zu Gast bei Plastik im Ohr

Der Podcast Plastik im Ohr (der zum Portfolio des Mediahouse Berlin gehört, in dem auch ROLLING STONE erscheint), hat Thomas Birker zu Gast, den Kopf hinter dem Hörspiellabel DreamLand Productions. Thomas macht seit vielen Jahren Hörspiele und hat sich mit DreamLand vor allem im Grusel- und Mystery-Bereich einen Namen gemacht.

Uns war wichtig, einfach mal zuzuhören. Wie kommt man eigentlich dazu, Hörspiele zu produzieren? Warum bleibt man bei einem Medium, das eher leise daherkommt? Und was treibt jemanden an, immer wieder neue Geschichten umzusetzen? Genau darüber sprechen wir mit Thomas, ganz entspannt und ohne großes Brimborium.

Ein Schwerpunkt ist natürlich DreamLand Grusel. Dabei geht es nicht darum, alte Sachen zu kopieren, sondern den Geist klassischer Gruselhörspiele weiterzudenken. Viele kennen diese Art des Erzählens aus der Neon-Gruselreihe von H. G. Francis.

DreamLand Grusel und der legendäre Monstermarsch

Thomas erklärt, warum ihn diese Form bis heute fasziniert und wie er daraus etwas Eigenes gemacht hat. In diesem Zusammenhang reden wir auch über den „Monstermarsch“, die bekannte Titelmusik, die er originalgetreu nachspielen und verwenden durfte, was im Hörspielbereich schon etwas Besonderes ist.

Klar sprechen wir auch über die Arbeit dahinter. Studio, Sprecher, Entscheidungen, Zweifel, Lösungen. Thomas erzählt offen, wie Hörspiele bei ihm entstehen und was es heißt, unabhängig zu produzieren.

Außerdem kommen noch andere Produktionen zur Sprache, zum Beispiel Andi Maisfeld und der Trotzkopf oder Burg Frankenstein. Zwischendurch hören wir kleine Ausschnitte aus seinen Arbeiten und streuen ein paar Anekdoten ein.

Eine Doppelfolge für Hörspiel-Fans

Eine Doppelfolge also für alle, die Hörspiele mögen, früher damit aufgewachsen sind oder einfach neugierig sind, wie solche Geschichten heute entstehen. Für uns war es ein sehr angenehmes Gespräch – vielleicht ja auch für euch.