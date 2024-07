„30 Jahre Bühne“ heißt „3 Tage Party“. Dieses Jubiläum feiert aktuell Star-Tenor Andrea Bocelli. Zu „Andrea Bocelli 30: The Celebration“ begrüßt der 65-jährige diverse Weltstars, darunter Schauspieler Johnny Depp.

Auf der Bühne erinnern Bocelli und Depp an ihren gemeinsamen Freund, den verstorbenen Musiker Jeff Beck.

Bei den Konzerten am 15. und 17. Juli im Teatro del Silenzio in Lajatico, Bocellis Heimatstadt in der Toskana, standen bereits viele Künstler auf der Bühne, darunter Ed Sheeran, Will Smith und Russell Crowe.

Johnny Depp tat sich mit Andrea Bocelli für eine Hommage an die verstorbene Gitarren-Ikone Jeff Beck zusammen.

Eine Ode an Jeff Beck

Auch der gemeinsame Auftritt mit Depp fand im Open-Air-Amphitheater statt. Die beiden performten „En Aranjuez Con Tu Amor“. Das Stück hatten sie gemeinsam mit Gitarrenlegende Jeff Beck gespielt, als sie Bocelli im Jahr 2020 besuchten.

Jeff Beck verstarb im Januar letzten Jahres im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer bakteriellen Meningitis.

Aufnahmen der Performance wurden in den Instagram-Stories von Andrea Bocelli geteilt:

Johnny Depp und Beck hatten eine enge Beziehung. Nach seinem Tod war der Schauspieler „völlig am Boden zerstört“ – er besuchte ihn noch Tage vor seinem Ableben.

Die beiden veröffentlichten ihr gemeinsames Album „18“ im Juli 2022 und waren in den letzten Jahren zusammen auf Tour.

Andrea Bocelli war zuletzt Headliner bei der „BST Hyde Park“-Konzertreihe in London, wo er von Hans Zimmer, Seal, Zucchero, Loren Allred und weiteren Künstlern unterstützt wurde.

Johnny Depps Auftritt bei der Show in Italien kommt kurz nach einer Aussage von Blondie-Star Debbie Harry, die Interesse bekundete, mit dem Musiker und Schauspieler in Zukunft zusammenzuarbeiten.

In einem Interview sagte sie: „Ich habe gerade mit einem unserer Crew-Mitglieder über Johnny Depp gesprochen, jemanden, den ich immer bewundert habe. Es gibt eine sehr lange Liste von Regisseuren und Schauspielern, mit denen ich gerne arbeiten würde.“