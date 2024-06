Durch den Gerichtsprozess mit Amber Heard sowie Gewalt- und Wutausbruchs-Vorwürfe wird Johnny Depp in den Medien oftmals als Teufel porträtiert. Nun macht er seinem Ruf alle Ehre – beziehungsweise wird nur so tun. Denn ab Januar 2025 steht Depp für einen Film von Terry Gilliam als Satan vor der Kamera.

Der geplante Streifen wird „The Carnival at the End of Days“ heißen. Dabei soll es sich um eine Komödie handeln. Johnny Depp hat bereits zuvor in Filmen von Terry Gilliam mitgewirkt. So spielte er Raoul Duke in „Fear and Loathing in Las Vegas“ und verkörperte in Gilliams „Das Kabinett des Doktor Parnassus“ die Rolle des Tony.

Johnny Depp rettet als Satan die Welt

Viel ist über den neuen Streifen noch nicht bekannt, es wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir uns auf einen Trailer freuen können. Denn die Dreharbeiten sind für Januar 2025 angesetzt, weswegen der Film vermutlich frühestens gegen Ende nächsten Jahres herauskommen wird. Doch einen Einblick in die Storyline gab Terry Gilliam bereits gegenüber „Premiere“. Der 83-Jährige beschrieb „The Carnival at the End of Days“ als „Komödie, in der Gott beschließt, die Menschheit zu vernichten. Und der einzige, der versucht, uns zu retten, ist Satan. Denn er braucht die Menschen in der Hölle, sonst hat er in der Ewigkeit keinen Job mehr!“

Doch Satan hat einen mächtigen Gegenspieler. Denn die Rolle von Gott wird Jeff Bridges verkörpern. Auch Adam Driver und Jason Momoa sollen in dem kommenden Kinoerlebnis zu sehen sein. Religion im Kontext einer Komödie? Der Streifen „wird sehr lustig sein für diejenigen, die gerne beleidigt sind“, so Gilliam.

Johnny Depp vs. Hollywood: „Haben mich in die Tonne geworfen!“

Mit „The Carnival at the End of Days“ hat Johnny Depp endlich wieder eine große Produktion eingetütet. Diese blieben nämlich eine Zeit lang aus. Vor allem Hollywood schien von dem Schauspieler eine Zeit lang nichts mehr wissen zu wollen. Die letzten Produktionen, an denen Johnny Depp beteiligt war, stammen meisten aus Europa. Produktionen in den Staaten blieben für den 60-Jährigen jahrelang aus. Zuletzt musste er seine Rolle als Grindelwald in „Phantastische Tierwesen“ niederlegen, nachdem er seine Verleumdungsklage gegen die „Sun“ verloren hat. Depp hatte die Zeitung vor Gericht gebracht, da diese ihn zuvor als Frauenschläger betitelt hat.