Baby-Alert: Amber Heard wird zum zweiten Mal Mutter

Es gibt Baby-Neuigkeiten bei Amber Heard zu vermelden. Die 38-Jährige hat auf ihren Social-Kanälen dazu zwar noch keine Postings gebracht, ließ die Nachwuchs-Info jedoch über ihren Sprecher in die Welt hinaustragen. Die Mimin wird somit zum zweiten Mal Mutter.

Öffentliche Zurückhaltung

„Es ist noch ziemlich früh in der Schwangerschaft, also werden Sie verstehen, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ins Detail gehen wollen“, so die einzige Aussage zu dem Thema, die gegenüber „People“ gemacht wurde. Für die gebürtige Texanerin ist diese Art der Kommunikation jedoch nicht neu. Schon seit einiger Zeit lebt die „Rum Diary“-Darstellerin zurückgezogen in Spanien. Wann sie genau dahin umzog, ist ebenfalls unbekannt, mindestens seit 2023 ist Heard dort jedoch fest beheimatet.

Schwester für Oonagh Paige Heard

Eine Tochter hat die Schauspielerin bereits – die dreijährige Oonagh Paige Heard. Einen Zusatz dazu gab es noch von Heards Sprecher laut „People“: „„Es genügt zu sagen, dass Amber sich sowohl für sich selbst als auch für Oonagh Paige sehr freut.“

Dass sie am 8. April 2021 erstmalig Mutter wurde, gab sie erst drei Monate später via Instagram bekannt. Hier das Posting dazu:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rückzug nach Fokus auf Beziehungsstatus und Stress mit Johnny Depp

Auch wenn Amber Heard sich mit Rollen in „Californication“, „Hidden Palms“ oder auch „John Carpenter’s the Ward – Die Station“ einen Namen machen konnte, so erlangte sie internationale XL-Berühmtheit erst durch ihre Ehe mit Schauspielkollege Johnny Depp und später durch den langwierigen Gerichtsprozess mit eben jenen, nachdem die Beziehung in die Brüche gegangen war.