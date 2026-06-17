Jon Bon Jovis Stimmbänder sind bereit für die „Forever“-Tour: „Ich bin vollständig erholt“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Vier Jahre nach einer Operation an einem überlasteten Stimmband, die Jon Bon Jovi zu einer Tourneepause zwang, erklärt der Sänger sich bereit, mit Bon Jovi auf die Straße zu gehen. „Ich bin vollständig erholt“, sagte er kürzlich dem Magazin „People“. „Es hat länger gedauert, als ich je erwartet hätte, aber es musste stimmen. Wir haben nie den Glauben verloren.“

Bon Jovi fand auch lobende Worte für seine Bandkollegen, deren Geduld er ausdrücklich würdigte. „Sie haben nie an mir gezweifelt und nie nach anderen Jobs gesucht oder beschlossen, sich zur Ruhe zu setzen“, sagte er dem Magazin. „Die Opfer, die jeder Einzelne von ihnen gebracht hat, um für mich da zu sein, sind auf einem ganz anderen Level. Sie sagten: ‚Nein, wir sind bei dir.‘ An jedem Tag jeder Probe waren sie bei mir. Meine Zuneigung zu ihnen ist nur noch tiefer geworden.“

Gegenüber „People“ erklärte der Sänger, die Auszeit habe ihm geholfen, „im Heute zu leben“ – und dass er durch dieses bewusstere Präsentsein mehr Dankbarkeit empfinde: für seine Familie, darunter seine Enkelkinder, aber auch für zufällige Begegnungen, etwa wenn er an seinem Wohnsitz in Palm Beach, Florida, mit Fremden Tennis spielt. Jetzt ist er bereit, die Forever Tour mit einer Residency im Madison Square Garden zu eröffnen, die am 7. Juli beginnt. Später in diesem Sommer reist Bon Jovi nach Großbritannien und Irland.

Eine Wiedergeburt

„Ich glaube, das hier ist eine Wiedergeburt“, sagte Bon Jovi zu „People“. „Es geht schlicht um die Freude.“

Bon Jovis letzte große Konzertserie endete 2022, obwohl die Band 2024 noch vier Auftritte bestritt. Seitdem folgten nur vereinzelte, meist kurze Sets, und Jon Bon Jovi trat gelegentlich solo auf. Die Tournee und Jons wiedergewonnene Gesundheit ermöglichen es der Band nun endlich, ihr 2024er Album „Forever“ gebührend zu feiern.

„Es steckt viel Freude in dieser Ankündigung – die Freude, diese Abende mit unseren großartigen Fans teilen zu können, und die Freude, dass die Band wieder zusammen ist“, erklärte Jon Bon Jovi seinerzeit. „Ich habe das Glück, dem Publikum jeden Abend ein Licht entgegenzuhalten und in seinem Widerschein zu stehen, für ein gewaltiges gemeinsames Erlebnis – ich darf im WIR unserer Konzerte stehen.“