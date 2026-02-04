Jon Stewart erklärt, warum sein Name in den Epstein-Akten steht

„Ja, es ist Murmeltiertag“, sagte Jon Stewart. „Wir nennen es Murmeltiertag, weil dies der Tag ist, an dem Donald Trump Epsteins Schatten sieht und wir weitere sechs Wochen lang nicht wissen, wer die Mitverschwörer in diesem multinationalen Fall von Sexhandel sind. Und auch, weil Punxsutawney Phil überall in den Akten vorkommt.“

Er fügte hinzu: „Was ich damit sagen will, ist: Die Sache mit den Epstein-Akten? Das haben wir schon einmal durchgemacht.“ Stewart spielte dann mehrere Nachrichtenclips ab, in denen gefragt wurde, ob die Dokumente „MAGA zu Fall bringen“ würden.

Zweifel an politischen Konsequenzen

„Die Chancen, dass dies MAGA zu Fall bringt, sind tatsächlich geringer als die, dass Trump einfach das Schutzalter senkt, um die ganze verdammte Sache hinter sich zu bringen“, fügte Stewart hinzu. „Was nicht heißen soll, dass es in diesem neuen Epstein-Dump keine schrecklichen Dinge gibt.“

Der Late-Night-Moderator zählte einige der Namen in den neuen Akten auf, darunter Steve Bannon, Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton, Brett Ratner, Prinz Andrew und Richard Branson. Trumps Name war natürlich auch in den Akten mit „Tausenden von Erwähnungen“ enthalten. Stewart gab zu, dass er selbst in den Akten vorkommt.

„Das ist tatsächlich wahr“

„Das ist tatsächlich wahr“, sagte er, bevor er erklärte, warum. „Ich nehme Sie mal in die Zeit mit. Es ist Mitternacht. 29. August 2015. Jeffrey Epstein liegt hellwach da, sein Kopf schwirrt voller Ideen. Er schreibt eine kurze Notiz an einen Produzenten namens Barry Josephson und sagt: ‚Ich habe Woody [Allen] vorgeschlagen‘ – Sie wissen alle, welcher Woody, oder? Es sind die Epstein-Akten, es ist nicht Harrelson oder der Cowboy aus Toy Story. Ihr wisst, welcher – Zitat: ‚Ich habe Woody vorgeschlagen, dass er eine exklusive neue Stand-up-Routine für Apple TV oder Amazon macht.‘“

Er fuhr fort: „Oh, Jeffrey Epstein hatte immer ein Gespür dafür, was Amerika 2015 wollte. Aber Barry Josephson, der wie ein unkonventioneller Fernsehprofi dachte, brachte diese Idee ein. Das ist wahr, Zitat: „Schaffe eine echte biografische Erfahrung, deren Höhepunkt sein Stand-up-Auftritt ist. Jemand wie Jon Stewart könnte den biografischen Teil moderieren/erzählen.““

Stewart fügte hinzu: „Entschuldigung? Ich bin beleidigt. Jemand wie Jon Stewart oder Jon Stewart? Mein Punkt ist, habe ich das Angebot oder ist das ein Vorsprechen?“

Trotz der Fülle an neuen Informationen erinnerte Stewart daran, dass noch viele weitere Akten veröffentlicht werden müssen. „Sehen Sie, wir wussten immer, dass die Leute vom Justizministerium, die diese Dokumente veröffentlichten, nicht auf einer Erkundungsmission waren; sie haben nur Ablenkungsmanöver durchgeführt“, bemerkte er. „Und derjenige, für den sie Ablenkungsmanöver durchführen, scheint mit diesen Ergebnissen sehr zufrieden zu sein.“

Keine rechtlichen Folgen

Stewart beendete seinen Monolog mit einem Vergleich zwischen der fehlenden rechtlichen Verantwortlichkeit der in den Epstein-Akten genannten Personen und Trumps aktueller Übernahme der ICE. Trotz all der Informationen über namhafte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in den Akten gibt es nichts, was zu einer Strafverfolgung führen könnte.

„Keinem von ihnen ist etwas passiert“, sagte Stewart. „Oh, außer Prinz Andrew … Ich bin mir nur nicht sicher, ob irgendjemand für irgendetwas davon zur Rechenschaft gezogen werden wird.“

Er fuhr fort: „Nachdem ich gesehen habe, wie politisch gut vernetzte Personen sich jeder Form der rechtlichen Verantwortung für schreckliche Verbrechen entziehen, scheint mir ziemlich klar zu sein, dass es in diesem Land eine Zufluchtsstadt gibt“, sagte Stewart. „Aber wissen Sie was? Dieser Junge lebt nicht darin. Die wahre Zufluchtsstadt ist dort, wo Geld und Macht Sie vor den Folgen von Sexhandel, Einflussnahme oder der Veräußerung der amerikanischen KI-Infrastruktur für eine halbe Milliarde Dollar schützen. Nicht die kleine Stadt im Mittleren Westen, wo man einen Schuss in den Hinterkopf bekommt, wenn man versucht, einer Frau zu helfen, die mit Pfefferspray angegriffen wurde.“