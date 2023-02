11 coole Zitate aus „Und täglich grüßt das Murmeltier“

Nie war Bill Murray so grantig und dem Nervenzusammenbruch so nah wie im Komödienklassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Bevor es zur herzerweichenden Läuterung des Chefzynikers kommt, der einen ziemlich frustrierenden, eisigen Schneetag in einem Dorf in West-Pennsylvania verbringen muss, in dem alljährlich ein Murmeltier zum Barometer wird, wie lange der Winter noch andauern könnte, gibt es allerhand Sprüche und Schenkelklopfer zu hören. ROLLING STONE hat die besten Zitate aus dem Film von Harold Ramis versammelt, der es in der BBC-Liste der 100 besten Komödien aller Zeiten sogar auf Rang vier geschafft hat.

► „Sie wollen eine Wettervorhersage? Es wird kalt werden und es wird grau werden. Und so wird es dann sein für den Rest Ihres ganzen Lebens!“

► „Als Chekhov den langen Winter sah, sah er einen trostlosen und dunklen Winter, ohne Hoffnung. Aber nun wissen wir, dass der Winter nur ein weiterer Schritt im Kreislauf des Lebens ist. Und hier stehe ich nun mit den Leuten aus Punxsutawney und sonne mich in der Wärme ihrer Herzen, ich könnte mir kein besseres Glück vorstellen, als einen langen und schimmernden Winter zu haben.“

► „Haben Sie nicht irgendeine Leitung, die sie für Notfälle oder Prominente freihalten? Ich bin beides. Ich bin ein Prominenter in einer Notlage.“

► „Möchten Sie Blutwurst? Ich habe immer etwas Blutwurst im Handschuhfach!“

► „Das ist erbärmlich, Leute. Circa Tausend oder mehr Menschen frieren wie die Blöden und warten auf die Anbetung einer Ratte! Welch ein Quatsch. Dabei hat der Murmeltier-Tag hier wirklich mal was bedeutet. Man hat den Nager rausgezogen und ihn verspachtelt. Ihr seid verdammte Heuchler, ihr alle!“

► „Kommen sie mit zum Murmeltier-Essen?“ – „Nein, danke. Ich hatte heute Mittag schon Murmeltier. Gar nicht übel. Schmeckt ein wenig wie Hühnchen. Aber geht ihr ruhig.“

► „Haben Sie manchmal Déjà-vus, Mrs. Lancaster?“ – „Ich glaube nicht, aber ich könnt’ ja in der Küche nachfragen.“

► „Ich war mal auf den Jungferninseln, da habe ich ein Mädchen kennengelernt. Wir haben Hummer gegessen und Pina Colada getrunken. Und bei Sonnenuntergang haben wir uns geliebt wie die See-Otter. DAS war gar kein schlechter Tag.“

► „Schwachsinnige, euer Bus fährt gleich!“

► „Kleinstadt-Menschen sind irgendwie viel lebensechter.“

► „Und wieder einmal sind die Augen der Nation auf dieses…dieses winzige Dorf in West-Pennsylvania blablablablabla… Und es gibt keine Chance, dass dieser Winter irgendwann einmal enden wird, solange dieses Murmeltier rauskommt und seinen Schatten sieht. Ich sehe keinen anderen Ausweg: Es muss gestoppt werden. Und das werde ich wohl machen.“