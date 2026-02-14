Wegen Epstein: Jimmy Fallon stoppt Pasta-Produktion mit Tommy Mottola

Jimmy Fallon hat Berichten zufolge eine Reihe von Pasta-Saucen gestrichen, die er gemeinsam mit Musikmogul Tommy Mottola auf den Markt bringen wollte, wegen dessen Freundschaft mit Jeffrey Epstein.

Der Late-Night-Moderator und der Vorsitzende der Mottola Media Group sind seit Langem befreundet und haben in sozialen Medien Fotos von sich geteilt, wie sie in italienischen Restaurants wie „Rao’s“ essen.

Berichten zufolge wollten die beiden im nächsten Jahr ihre eigene Linie von Pasta-Saucen veröffentlichen, doch dieser Plan wurde „pausiert“, nachdem Mottola in den Epstein Files aufgrund seiner häufigen Korrespondenz mit dem verurteilten Sexualstraftäter häufig auftauchte, wie „Page Six“ zuerst berichtete.

Projekt gestoppt nach Enthüllungen

„The Hollywood Reporter“ ergänzte, dass das Saucen-Projekt „definitiv nicht weiterverfolgt wird“ wegen Mottolas engem Kontakt zu Epstein; die Gespräche reichten von Reisevorbereitungen und dem Mieten von Hubschraubern bis zu heikleren Themen wie der Beauftragung eines Privatdetektivs und ihrer Reaktion auf die #MeToo-Bewegung. „Halt den Mund und bleib unauffällig“, schrieb Mottola an Epstein.

Berichten zufolge besuchte Mottola zwischen 2006 und 2008 auch Epsteins Wohnsitze in New York und Paris, nachdem der Finanzier eine Haftstrafe wegen Anwerbung Minderjähriger verbüßt hatte.

Weitere Folgen in der Unterhaltungsbranche

Ein ehemaliger CEO von Sony Music und Ex-Ehemann von Mariah Carey, ist Mottola die jüngste einflussreiche Unterhaltungsfigur, die wegen ihrer Präsenz in den Epstein Files Konsequenzen erfährt: Am Freitag kündigte Casey Wasserman an, dass er seine gleichnamige Talentagentur verkauft, da er nach der Veröffentlichung seiner E-Mails mit Epsteins Vertrauter Ghislaine Maxwell zu einer „Belastung“ geworden sei.

In einem Memo an die Mitarbeiter der Wasserman-Agentur, das ROLLING STONE nach einem Exodus von Künstlern vorliegt, entschuldigte sich der Gründer für seine „persönlichen Fehler in der Vergangenheit“, die „so viel Unbehagen“ verursacht hätten. „Es ist euch gegenüber nicht fair, und es ist nicht fair gegenüber den Klienten und Partnern, die wir so engagiert vertreten und um die wir uns so sehr kümmern“, fügte er hinzu.