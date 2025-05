Jon Voight ist wohl schuld an den Film-Zöllen von Trump

Donald Trumps Plan, Filme, die außerhalb der Vereinigten Staaten produziert wurden, mit einem Zoll von 100 Prozent zu belegen, war offenbar eine Idee des Schauspielers Jon Voight .

Trump kündigt Filmzölle an – Rückkehr zum „Goldenen Zeitalter Hollywoods“?

Laut Politico schrieb eine Quelle aus dem Umfeld des Weißen Hauses diese Politik dem Schauspieler zu, der Anfang des Jahres zu einem von Trumps „Sonderbotschaftern“ in Hollywood ernannt worden war. Neben Mel Gibson und Sylvester Stallone. Ben Allen, ein kalifornischer Senator aus der Gegend von Los Angeles, der sich aktiv für Steuervergünstigungen für Hollywood einsetzt, stimmte dem zu. Er sagte ebenfalls, er habe von Voight einige Tage vor Trumps Ankündigung von der Möglichkeit der Zölle gehört.

100 % Zoll auf Filme aus dem Ausland geplant

Tatsächlich berichtete NBC News Ende letzten Monats, dass Voight und sein Manager Steven Paul einen Vorschlag für Trump ausgearbeitet hätten. Ein Vorschlag, um die amerikanische Film- und Fernsehindustrie wiederzubeleben.

Ziel: Rückverlagerung der Filmindustrie in die USA

Details waren zu diesem Zeitpunkt jedoch noch spärlich. Wobei eine mögliche Maßnahme darin bestand, Produktionsfirmen mit Steueranreizen in den USA zu halten.

Ein Sprecher von Voight reagierte nicht sofort auf die Anfrage von Rolling Stone nach einer Stellungnahme.

Jon Voight als Impulsgeber? Insider berichten von enger Verflechtung

Als Trump im Januar bekannt gab, dass Voight, Gibson und Stallone als seine „Sonderbeauftragten“ für Hollywood fungieren würden, sprach der Präsident das Problem der Produktionsverlagerungen aus den USA an, das mit den Zöllen angeblich bekämpft werden soll.

Voight, Gibson und Stallone als Trump-Berater für Hollywood

„Diese drei sehr talentierten Menschen werden meine Augen und Ohren sein. Und ich werde umsetzen, was sie vorschlagen“, sagte Trump damals. „Es wird wieder wie in den Vereinigten Staaten von Amerika selbst sein. Das Goldene Zeitalter Hollywoods!“

Filmzölle als Kulturkampf – Trumps wirtschaftspolitischer Vorstoß

Diese Themen fanden sich auch in Trumps Ankündigung des undurchsichtigen Filmzollplans am Sonntag wieder. Der Präsident erklärte, er ermächtige das Handelsministerium und den Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten, Zölle auf Filme zu erheben, die in „fremden Ländern“ produziert werden. Auch bekannt als „Runaway Productions“. Trump bezeichnete diese Produktionen als „Bedrohung der nationalen Sicherheit“. Und behauptete, sie würden die Filmindustrie „sehr schnell zugrunde richten“.

„Hollywood wieder groß machen“ – doch was bedeutet das konkret?

„Andere Länder bieten alle möglichen Anreize, um unsere Filmemacher und Studios aus den Vereinigten Staaten wegzulocken“, schrieb Trump auf Truth Social. Und fügte hinzu: „Dies ist eine konzertierte Aktion anderer Nationen. Und daher eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Es ist, neben allem anderen, auch eine Botschaft und Propaganda!“

Gefahr für kreative Produktionen im Ausland

Es ist wahr, dass die Arbeitsplätze in der Filmindustrie, insbesondere in Kalifornien, in den letzten Jahren aufgrund hoher Produktionskosten und geringerer Anreize deutlich zurückgegangen sind. Viele Produktionen sind zwar in andere Teile der Vereinigten Staaten (wie Atlanta) verlagert worden. Aber dank lukrativer Anreize von Ländern wie Großbritannien und Kanada sind sie auch ins Ausland gegangen. Viele Filme werden jedoch auch aus kreativen und nicht aus wirtschaftlichen Gründen im Ausland gedreht. Und diese Filme würden bei einer Umsetzung offenbar ebenfalls zu 100 Prozent betroffen sein.

Fazit: Trumps Filmzollplan als Symbolpolitik?

In typischer Manier der Trump-Regierung bleibt der tatsächliche Plan für die Umsetzung weiterhin unklar. Am Montag erklärte der Sprecher des Weißen Hauses, Kush Desai, laut Variety , dass „noch keine endgültigen Entscheidungen über Zölle auf ausländische Filme getroffen wurden“. Dennoch, so Desai weiter, prüfe die Trump-Regierung „alle Optionen, um die Anweisung von Präsident Trump zur Wahrung der nationalen und wirtschaftlichen Sicherheit unseres Landes umzusetzen. Und gleichzeitig Hollywood wieder groß zu machen“. Was auch immer das bedeuten mag.

Die Motion Picture Association, die Lobbyorganisation der Filmindustrie, hat sich bislang noch nicht zu Trumps Zollplan geäußert.