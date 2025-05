Trump: „Verfassung wahren? Weiß nicht“

US-Präsident Donald Trump antwortete auf die Frage, ob er als Präsident verpflichtet sei, die Verfassung zu wahren, mit „Ich weiß es nicht.“

„Ich bin kein Anwalt“ – Trump relativiert Grundrechte im Fernsehen

Trump machte diese beunruhigende Äußerung während eines Interviews mit Kristen Welker in der NBC-Sendung ‚Meet the Press‘. Darin sprach er über sein Wahlversprechen, Millionen von Einwanderern auszuweisen. Trump ist selbst nur in Freiheit, weil er seine eigenen Rechte auf ein ordentliches Verfahren ausgenutzt hat. Nun verweigert er Einwanderern, die er ohne Gerichtsverfahren in ein berüchtigtes Mega-Gefängnis in El Salvador geschickt hat, genau diese Rechte.

Was steht im Fünften Verfassungszusatz der USA?

„Ihr Außenminister sagt, dass jeder, der hier ist, ob Staatsbürger oder Nicht-Staatsbürger, ein Recht auf ein ordentliches Verfahren hat. Stimmen Sie dem zu, Herr Präsident?“, fragte Welker Trump.

„Ich weiß es nicht. Bin ja kein Anwalt. Ich weiß es nicht“, antwortete er.

Das ist eine erschreckende Antwort von einem Präsidenten, der wie seine Vorgänger bei seiner Amtseinführung geschworen hat, „die Verfassung der Vereinigten Staaten zu bewahren, zu schützen und zu verteidigen“.

Trumps Missverständnis: Verfahrensrechte nur für Staatsbürger?

Als Welker Trump weiter bedrängte und darauf hinwies, dass der fünfte Verfassungszusatz jedem in den USA ein ordentliches Gerichtsverfahren garantiert, sagte er erneut: „Ich weiß es nicht.“

„Es scheint – das könnte darin stehen. Aber wenn Sie davon sprechen, dann müssten wir eine Million oder zwei Millionen oder drei Millionen Gerichtsverfahren durchführen“, fuhr Trump fort. „Wir haben Tausende von Menschen. Darunter Mörder und Drogendealer. Und einige der schlimmsten Menschen auf der Erde.“

Trumps Einwanderungspolitik: Härte statt Rechtsstaat

Der Fünfte Verfassungszusatz besagt , dass „niemandem ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren das Leben, die Freiheit oder das Eigentum entzogen werden darf“, wobei kein Unterschied zwischen Bürgern und Nichtbürgern gemacht wird.

Welker fragte Trump dann, ob er als Präsident „die Verfassung der Vereinigten Staaten zu wahren“ müsse.

„Ich weiß es nicht“, sagte Trump und fügte hinzu, dass seine Anwälte „natürlich dem folgen werden, was der Oberste Gerichtshof gesagt hat“.

Aber, fügte er hinzu, „was Sie gesagt haben, ist nicht das, was ich vom Obersten Gerichtshof gehört habe. Sie haben eine andere Interpretation.“

Fall Kilmar Abrego Garcia – ein Symbol für verfassungswidriges Vorgehen

Der Oberste Gerichtshof entschied einstimmig , dass Trump Kilmar Armando Abrego Garcia zurückholen muss. Einen Mann aus Maryland, der, wie Trumps eigene Anwälte zugegeben haben, versehentlich nach El Salvador abgeschoben wurde. Die Abschiebung von Abrego Garcia war ein Verstoß gegen eine frühere „Ausweisungsaufschub“-Anordnung eines Richters, die seine Ausweisung aus den USA hätte verhindern müssen.

Der Oberste Gerichtshof widerspricht Trump – mehrfach

Ende letzten Monats hat das Gericht Trump außerdem vorübergehend daran gehindert , eine weitere Gruppe venezolanischer Einwanderer unter Berufung auf das Gesetz über feindliche Ausländer abzuschieben. Ohne ihnen zuvor die Möglichkeit zu geben, gegen ihre Abschiebung vorzugehen.

Trump vs. Justiz – Kampf gegen „kommunistische Richter“?

Trump jammert zwar, dass „kommunistische, radikal-linke Richter“ seine Abschiebungen behindern. Obwohl er selbst drei Richter für den Obersten Gerichtshof nominiert hat. Selbst ein von Trump ernannter Bundesbezirksrichter entschied, dass seine Anwendung des Alien Enemies Act zur Abschiebung von Einwanderern ohne Papiere und zur Verweigerung eines ordentlichen Verfahrens rechtswidrig ist .

„Der Präsident kann nicht einfach erklären, dass eine fremde Nation oder Regierung eine Invasion oder einen Überfall auf die Vereinigten Staaten angedroht oder begangen hat. Oder kann anschließend die ausländischen Feinde identifizieren, die festgenommen oder abgeschoben werden sollen“, schrieb Bezirksrichter Fernando Rodriguez Jr. in einer Entscheidung am Donnerstag.

Wahlmandat über Verfassung?

In dem Interview beharrte Trump jedoch darauf, dass er ein Wahlmandat habe, um Einwanderer ohne Papiere abzuschieben.

„Ich wurde gewählt, um sie hier rauszuholen, und die Gerichte hindern mich daran“, sagte er.

Reaktionen in der Öffentlichkeit und unter Juristen