Trump als Papst? Fänden US-Priester toll, alle anderen nicht

Donald Trump , der presbyterianisch erzogen wurde und nicht regelmäßig zur Kirche geht, möchte sich offenbar selbst zum nächsten Papst krönen.

„Ich würde gerne Papst werden“ – Trumps bizarre Aussage

Am späten Freitagabend veröffentlichte der Präsident ein KI-Bild von sich selbst. Auf dem Bild sitzt er auf einem goldenen Thron und trägt die traditionelle Kleidung, darunter eine weiße Soutane und eine Kreuzkette. Er hat einen ernsten Gesichtsausdruck und hält einen Finger hoch. Das Weiße Haus teilte Trumps KI-Porträt ebenfalls in den sozialen Medien.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Religiöse Selbstdarstellung: Von der Bibel bis zur Kommission

„Ich würde gerne Papst werden. Das wäre meine erste Wahl“, sagte Trump gegenüber Reportern nach dem Tod von Papst Franziskus , als er gefragt wurde, wer dessen Nachfolger werden sollte. Trump fügte hinzu, dass er eigentlich keine Präferenz habe. Aber dass Kardinal Timothy Dolan „sehr gut“ sei. DerErzbischof von New York steht nicht auf der Liste der Kandidaten, die der Vatikan für das Amt des nächsten Papstes in Betracht zieht.

Am Donnerstag ernannte Trump Dolan zum Mitglied seiner neuen Kommission für Religionsfreiheit. „Wir bringen die Religion zurück in unser Land. Und das ist eine große Sache“, sagte Trump, der im vergangenen Jahr seine ganz eigene Version der Bibel veröffentlicht hatte . Gläubige können eine „God Bless the USA Bible“ mit Trumps Unterschrift für 1.000 Dollar erwerben. Trump betrachtet sich selbst als konfessionslos.

Kritik an Trumps „päpstlichem“ KI-Bild reißt nicht ab

Trumps Spiel mit dem Vatikan scheint eher ironisch gemeint zu sein. Auch wenn einige MAGA-Anhänger dies als Gelegenheit nutzen, um sich bei Trump einzuschmeicheln.

„Ich war begeistert, als ich hörte, dass Präsident Trump offen für die Idee ist, der nächste Papst zu werden“, schrieb Senator Lindsey Graham (R-S.C.) auf X . „Das wäre wirklich ein Überraschungskandidat. Aber ich würde das Konklave und die katholischen Gläubigen bitten, dieser Möglichkeit offen gegenüberzustehen!“

„Die erste Kombination aus Papst und US-Präsident hat viele Vorteile. Wir warten auf den weißen Rauch … Trump MMXXVIII!“, fügte Graham hinzu, der südlicher Baptist ist.

Es überrascht wohl kaum, dass Trumps Possenspiel Kritik hervorgerufen hat. Eine italienische Zeitung kritisierte Trumps KI-Bild als Ausdruck seiner „pathologischen Größenwahnsinnigkeit“. Michael Steele, ehemaliger Vorsitzender des Republikanischen Nationalkomitees, sagte auf X , dass der Beitrag, der während der Trauerzeit veröffentlicht wurde, „bestätigt, wie unseriös und unfähig er ist. Mit 78 Jahren ist er immer noch ein 10-jähriges Kind, emotional verletzt und gebrochen, während er verzweifelt versucht zu beweisen, dass er jemand sein kann. Sein Problem: Er kann nicht erwachsen werden, um es zu beweisen.“

Republikaner gegen Trump bezeichneten das Bild als „direkte Beleidigung der Katholiken weltweit“.

Laut Reuters lehnte Matteo Bruni, ein Sprecher des Vatikans, während einer Pressekonferenz eine Stellungnahme zu dem Bild ab.

Papst Franziskus starb am Ostermontag kurz nach einem Treffen mit Vizepräsident J.D. Vance, einem erwachsenen Konvertiten zum Katholizismus . Der erste lateinamerikanische Papst nutzte seinen Ostersegen, um Barmherzigkeit für Migranten zu fordern. Er hatte oft Äußerungen gemacht, die als Kritik an Vance und der Trump-Regierung verstanden wurden. Im Jahr 2016 sagte Franziskus während eines Besuchs in Mexiko nahe der US-Grenze, dass jeder, der den Bau von Mauern unterstütze, „kein Christ“ sei.

Trump fiel auf , weil er bei der Beerdigung von Papst Franziskus einen blauen Anzug trug.

Trumps KI-Strategie: Vom Papst bis zu Taylor Swift

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump KI einsetzt, um sein Image in den sozialen Medien aufzubessern. Im August letzten Jahres veröffentlichte er KI-Bilder von Taylor-Swift-Fans, die ihn unterstützen. Darunter eines mit dem Vermerk „Satire“. „Ich nehme an!“, schrieb er auf Truth Social. Im Februar teilte der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Taylor Budowich, ein KI-Bild von Trump als König mit Manhattan im Hintergrund.

Vatikan reagiert zurückhaltend – Wahl des neuen Papstes steht bevor

Ebenfalls im Februar teilte Trump ein KI-Video , in dem Gaza in „Trump Gaza“ verwandelt wurde. Ein glitzernder Ort, an dem er und Elon Musk feiern, während scheinbar Geld vom Himmel fällt.

Die Kardinäle werden in der kommenden Woche mit der Wahl des nächsten Papstes beginnen.