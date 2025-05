Trump inszeniert „Star Wars“-Cosplay, um Einwanderer zu dämonisieren

Das Weiße Haus unter Trump veröffentlichte ein Bild von Trump mit hervortretenden Muskeln und einem roten Lichtschwert in der Hand. Um den „May the Fourth“ zu feiern. Einen inoffiziellen Star Wars -Feiertag und Wortspiel mit „May the Force be with you“. Unterdessen veröffentlichte der Chef der Border Patrol , der Grenzpolizei der USA, ein Video, in dem die Behörde als Darth Vader dargestellt wird, der rebellische Soldaten tötet. Die Regierung scheint es nicht zu stören, dass diese Darstellungen sie mit den Antagonisten der Filmreihe in Verbindung bringen.

„Ihr seid das Imperium“ – Regierung inszeniert sich selbst als dunkle Seite

„Einen schönen May the 4th an alle. Einschließlich der radikalen linken Verrückten, die so hart dafür kämpfen, Sith-Lords, Mörder, Drogenbarone, gefährliche Gefangene und bekannte MS-13-Gangmitglieder zurück in unsere Galaxie zu bringen“, schrieb das Weiße Haus in den sozialen Medien neben dem wahrscheinlich KI-generierten Bild. „Ihr seid nicht die Rebellion. Ihr seid das Imperium. Möge der 4. Mai mit euch sein.“

Trump, der versprochen hat, Millionen von Einwanderern abzuschieben, hat seit seinem Amtsantritt Tausende abgeschoben. Laut Angaben des Weißen Hauses 139.000. Darunter Hunderte von Männern , die er als Gangmitglieder bezeichnet. Abgeschoben ohne ordentliches Verfahren in ein berüchtigtes Megagefängnis in El Salvador.

Reaktionen: Kritik von Fans, Offizieren und Kommentatoren

Begeisterte „Star Wars“-Fans wiesen schnell darauf hin, dass Trumps rotes Lichtschwert darauf hindeutet, dass er ein Mitglied des Imperiums ist, das von den Sith angeführt wird. Den Bösewichten in den Filmen, die die dunkle Seite der Macht praktizieren. Die Jedis sind die Helden der Rebellion. Die die Macht nutzen, eine Energiequelle, die alles im Universum durchdringt und verbindet, um Gutes zu tun. Einschließlich des Kampfes gegen das böse Imperium.

„Peinliche Propaganda auf stalinistischem Niveau aus Trumps Weißem Haus“, postete der pensionierte Oberstleutnant Alexander Vindman auf X (ehemals Twitter). “Das würde besser funktionieren, wenn die KI Trump als Jaba the Hut darstellen würde.“

Ein Video der US-Grenzpolizei mit dem Titel „Border Wars“, das am Sonntag von Chief Patrol Agent Gregory K. Bovino gepostet wurde, zeigt einen Ausschnitt aus dem Star Wars-Spin-off „Rogue One“. Darin massakriert Darth Vader Rebellen. Die Grenzpolizei bezeichnete Vader als „Premier Sector“. Und bezog sich damit auf den El Centro Sector der Behörde, der einen Großteil der südlichen Grenze zu Mexiko abdeckt.

Der Clip beginnt mit einem Titel im Stil von „Star Wars“: „Episode eins: Die Grenzpolizei schlägt zurück. Der Premier Sector, der ein Schiff verfolgt, das von einer Bedrohung für die Vereinigten Staaten besetzt ist, wird auf seinem Weg zum berüchtigtsten Zufluchtsort der Galaxis abgefangen. Mos Eisley. Auch bekannt als Kalifornien.“ In den Filmen ist Mos Eisley ein Raumhafen auf Tatooine, wo sich Aliens aller Art aus der ganzen Galaxis versammeln.

Fentanyl, Zufluchtsstädte, Kokain, Menschenschmuggler, Invasion und Fake News

Das Video schneidet dann zu Border Patrol Vader, der mit einem roten Lichtschwert Rebellen tötet. Die im Video als Fentanyl, Zufluchtsstädte, Kokain, Menschenschmuggler, Invasion und Fake News bezeichnet werden.

X-Nutzer stürzten sich auf den Beitrag, um Bovino darauf hinzuweisen, dass sich die Border Patrol mit den Antagonisten des Films identifiziert. Ein Account antwortete Bovino mit einem Meme, auf jemand fragt: „Sind wir die Bösen?“

Bovino antwortete und verteidigte die künstlerische Entscheidung. „Ich denke, der alte Darth hatte das ultimative Situationsbewusstsein gegenüber Bedrohungen für das Heimatland. Das haben wir auch, weshalb unsere Grenze heute besser kontrolliert ist als je zuvor.“

Ein anderer Nutzer fragte : „Nur zur Klarstellung. Wer waren die Bösen in Star Wars?“

„Wir haben in diesem Video gezeigt, wer die Bösen waren“, antwortete Bovino. „Schauen Sie noch einmal hin. Sie sind entsprechend gekennzeichnet. 😆 🤣. 🇺🇸 🇺🇲.“

Auch Elon Musk beteiligt sich – mit eigenem Lichtschwert

Um nicht außen vor zu bleiben, schloss sich Elon Musk, der Leiter von Trumps sogenanntem Ministerium für Regierungseffizienz, mit einer Darstellung von sich selbst mit einem roten Lichtschwert an.

Selbst in ihren verwirrenden Witzen und KI-generierten Memes kann die Regierung der unangenehmen Wahrheit nicht entkommen. Sie sind die Bösen.