Stimmen Sie sich mit Doros drei meistgeklickten YouTube-Videos auf ihren Auftritt heute Abend bei #DaheimDabeiKonzerte ein.

Einmalig: Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer machen gemeinsame Sache! Wir haben YouTube durchstöbert und Doros drei erfolgreichste Video-Veröffentlichungen gefunden. Die dienen als perfekte Einstimmung auf heute Abend. Da ist Doro Pesch um 19 Uhr nämlich zu Gast bei #DaheimDabeiKonzerte – mit Rage und Beasto Blanco. Raise Your Fist In The Air Mit knapp zweieinhalb Millionen Aufrufen führt das offizielle Musikvideo zur 2012 erschienenen Single „Raise Your Fist In The Air“ das Feld ganz klar an. Im Musikvideo ist – neben Aufnahmen diverser Live-Auftritte – eine Doro Pesch hinter Maschendrahtzaun, vor beschmierten Wänden zu sehen. Gewohntes Metal-Setting also. Wer Doros…