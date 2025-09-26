Judas Priest: „War Pigs“ mit Ozzy Osbourne hören

Ins Wochenende starten mit Ozzy Osbourne: Am Freitag (26. September) haben Judas Priest wie versprochen ihre Neuversion von „War Pigs“ herausgebracht, bei der Ozzy Osbourne mitgesungen hat. Der Song kommt als Charity-Single auf den Markt. Sämtliche Gewinne werden an die Glenn Tipton Parkinson’s Foundation und Cure Parkinson’s gespendet.

Natürlich tut es allein schon gut, die Stimmen von Rob Halford und Ozzy Osbourne gemeinsam zu hören. Aber hinter der Interpretation des Black-Sabbath-Klassikers steckt noch mehr. Das emotionale Projekt entstand aus der Freundschaft und dem gegenseitigem Respekt beider Bands und vereint das gemeinsame Ziel, den Kampf gegen Parkinson zu unterstützen.

Ursprünglich war es als Tribute-Video für Ozzy und Black Sabbath gedacht, nachdem Judas Priest nicht beim Abschiedskonzert für die Kollegen in Birmingham teilnehmen konnten. Sharon und Ozzy Osbourne waren sofort begeistert, als sie von den spontan geäußerten Plänen für eine Wohltätigkeitsaufnahme hörten und unterstützten Judas Priest bei der Produktion. Zu hören ist auch Glenn Tipton, der hier trotz seines schweren Kampfes mit Parkinson Gitarre spielt.

Rob Halford findet Charity-Version von „War Pigs“ „kolossal“

In einem Interview im „Full Metal Jackie“-Podcast erzählte Frontmann Rob Halford vom Aufnahmeprozess des Duetts, das noch vor Ozzys Tod im Juli entstand. „Ozzy singt eine Zeile, dann ich eine Zeile, wieder Ozzy eine Zeile, dann ich eine Zeile“, so Halford. „Es ist das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich ein Duett mit Ozzy machen konnte, und ich bin ewig dankbar und gesegnet, dass ich das erleben durfte.“

Halford weiter: „Wenn man es hört, ist es einfach kolossal. Man denkt, man kennt schon die Priest-Version von ‚War Pigs‘, aber wenn Ozzy bei diesem Track mitsingt, geht das Ganze an einen wirklich besonderen Ort.“

„War Pigs“ ist nun Bislang die erste posthume Musikveröffentlichungen von Ozzy Osbourne erschienen. Der Musiker starb am 22. Juli an einem Herzinfarkt. Nach der Nachricht habe Halford „sich zusammengerollt und stundenlang die Augen ausgeweint“.