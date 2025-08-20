„Ich trauere immer noch“: Rob Halford über Ozzy Osbournes Tod

Judas Priest und Black Sabbath sind ungefähr gleich lange im Geschäft, gleich bekannt und gleich legendär. Die jeweiligen Frontmänner Rob Halford und Ozzy Osbourne verband eine jahrzehntelange Freundschaft.

Nun erzählt Halford, was der Tod des Black-Sabbath-Frontmanns mit ihm gemacht hat.

2004 sprang Halford beim Ozzfest als Frontmann für Black Sabbath ein, als Ozzy wegen einer Bronchitis nicht auftreten konnte. Er stand auch schon 1992 bei einigen Shows für die Band auf der Bühne, etwa als der damalige Black-Sabbath-Sänger, Ronnie James Dio, sich weigerte, für Ozzy zu eröffnen.

Rob Halford musste stundenlang weinen

Nun erzählte Halford dem Radiosender „WRIF“, dass ihn der Tod seines Freundes noch immer schwer beschäftige. Er sei telefonisch über das Ableben des Freundes informiert worden, als er mit Judas Priest auf Tour war.

Im Interview mit Meltdown schilderte der 73-Jährige, dass er sich unmittelbar nach dem Anruf in seinem Hotelzimmer im englischen Leeds einsperrte, wie ein Ball zusammenkauerte und stundenlang weinte. Es fiele ihm immer noch schwer zu glauben, dass Ozzy Osbourne nicht mehr lebt: „Ich trauere immer noch, wie so viele andere“.

Am nächsten Tag sollten Judas Priest ein Konzert spielen, was für Halford eine besondere Herausforderung darstellte. So erzählt er: „Wie verarbeitet man all diese Tragödie – all diese Liebe? Aber Ozzy würde sagen: ‚Lasst uns feiern. Lasst uns rocken und rollen‘ — das war in seinem Herzen, seiner Seele und seinem Geist“.

Ozzy Osbourne – ein weiterer „Giant in the Sky“

Als Judas Priest die Show am nächsten Tag dann also doch spielten, ergänzten sie den Prince of Darkness auf der Liste der verstorbenen Musiklegenden, denen die Band mit ihrem 2024 erschienen „Giants in the Sky“ Tribut zollt. „Dieser Song handelt von Menschen, die wir in der Musik lieben und die an diesen wunderschönen Ort weitergezogen sind“, erklärte Halford.

Er betonte auch, wie wichtig es sei, das Vermächtnis von Künstlern wie Ozzy zu bewahren. „Es ist wunderbar, dass wir jetzt über ihn sprechen, und wir sollten für immer über ihn sprechen. Das ist der Weg, um die Trauer zu überwinden. Man denkt an die Vergangenheit, man denkt an die Freude, man denkt an die guten Zeiten — und das werden wir mit Ozzy immer tun.“