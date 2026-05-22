Exklusiv: KI-Avatar von Ozzy Osbourne soll noch diesen Sommer wieder mit Fans sprechen

Knapp ein Jahr nach Ozzy Osbournes Tod kündigt seine Familie seine Rückkehr an – zumindest im Digitalen. Die Osbournes haben sich mit Hyperreal und Proto Hologram zusammengetan, um einen KI-gestützten Prince of Darkness zu erschaffen. Der digitale Ozzy soll noch in diesem Sommer in Proto-Luma-Einheiten in Großbritannien und den USA verfügbar sein und wieder mit seinen Fans sprechen können.

Sharon und Jack Osbourne stellten das Projekt am Mittwoch auf der Licensing Expo 2026 in Las Vegas vor. Die Kreation trage „die digitale DNA von Ozzy Osbourne – Stimme, Erscheinungsbild und Bewegung“, sagte Jack bei der Veranstaltung, wie License Global berichtet.

„Du kannst den digitalen Ozzy alles fragen, und er wird dir in seiner eigenen Stimme antworten – und die Antworten werden das sein, was Ozzy gesagt hätte“, erklärte Sharon. „Wir werden damit die ganze Welt bereisen. Die Menschen können mit ihm reden, und er redet zurück.“

Erschreckend präzise

„Es ist irgendwie gruselig, wie akkurat das alles ist“, sagte Jack. „Er wird digital als er selbst existieren, solange es Computer gibt. Die Technologie hat sich so weit entwickelt, dass es fast wie Drag-and-Drop funktioniert. Man könnte eine Vorlage für einen Werbespot drehen … buchstäblich eingeben, was Digital Ozzy in dem Spot tun soll, und es einfach einfügen. So einfach ist das heute.“

Remington Scott, CEO von Hyperreal, erklärt gegenüber ROLLING STONE, dass der Ozzy-Avatar mit patentierter Technologie entwickelt wurde, die es dem Avatar ermöglicht, in Echtzeit zu agieren. Das Unternehmen nutzt patentierte „Digital DNA“-Technologie, um die nötigen Daten für die Erstellung der Avatare zu sammeln. „Er kann live auftreten, auf Publikum reagieren und in interaktiven Umgebungen existieren“, sagt Scott. „Das ist kein vorgerenderter Content, der in einer Endlosschleife läuft. Das ist eine lebendige Performance, ausschließlich aus authentifiziertem Quellmaterial aufgebaut: kuratiert, autorisiert und kontrolliert von den Menschen, die Ozzy am nächsten standen.“

David Nussbaum, Gründer von Proto Hologram, bekräftigt Scotts Aussage, wonach ausschließlich freigegebenes Material für die digitalen Avatare verwendet werde, da beide Unternehmen strenge ethische Grundsätze beim Einsatz von KI verfolgen. „Wir nehmen die Verantwortung, mit Künstlern dieses Kalibers zu arbeiten, nicht auf die leichte Schulter“, sagt er.

Stan Lee als Vorbild

Hyperreal hat zuvor bereits einen digitalen Avatar für das verstorbene Marvel-Comics-Urgestein Stan Lee erschaffen und ihn 2025 auf der L.A. Comic Con der Öffentlichkeit präsentiert. Videoaufnahmen des digitalen Lee zeigen ihn im Gespräch mit einem Besucher der Comic Con, schwärmend von Spider-Man als seinem Lieblingssuperhelden und die Entstehungsgeschichte des Sandman erklärend.

„Sharon kam mit echtem Hintergrundwissen zu uns: Sie hatte die Möglichkeiten dieser Technologie bereits in Aktion gesehen“, sagt Nussbaum. „Sie besuchte das Hauptquartier von Proto Hologram in Van Nuys, wo sie mehrere Projekte aus erster Hand erleben konnte – darunter Hyperreals Stan-Lee-Avatar, der auf der LA Comic-Con live mit Marvel-Fans gesprochen hat. Sie hat sich sogar selbst als Hologramm verewigen lassen. Sie kam also nicht ahnungslos zu uns. Sie kannte die Möglichkeiten, bevor sie sich festlegte – und das ist uns wichtig, denn nur informiertes Vertrauen ist echtes Vertrauen.“

Sharon und Jack sprachen über den digitalen Ozzy in einem Panel mit dem Titel „The Enduring Legacy of a Rock Icon and His Family: Ozzy Osbourne and the Osbournes“. License Global berichtet, dass Mutter und Sohn offen über ihren persönlichen Ansatz beim Aufbau ihrer Marke sprachen. „Wir haben uns heftig wegen der Gummienten gestritten“, sagte Jack mit Blick auf das Merchandise zur TV-Show „The Osbournes“. „Ich meinte: ‚Ich werde keine Gummiente.’“ Am Ende kamen die Enten trotzdem.

Ozzys Erbe bewahren

„Elvis ist seit 50 Jahren tot, und trotzdem kennt ihn jeder“, sagte Sharon bei der Veranstaltung. „Genau das will ich für Ozzy.“

„Es ist eine Ehre, damit betraut zu werden, einen der wahren Götter des Rock zurück in die Welt zu bringen, damit er weiter mit seinen Fans in Verbindung bleibt – danke, Sharon und Jack!“, sagt Nussbaum. „Wir würden es nicht tun, wenn wir nicht wüssten, dass die Technologien beider Unternehmen ein Erlebnis schaffen, das Ozzys Präsenz, sein Herz und seine Seele, wirklich in die Zukunft trägt.“

„Jede Aufnahme, jedes Video, jedes Foto hält einen Moment fest“, sagt Scott. „Was Hyperreal und Proto aufbauen, hält etwas Tieferes fest: die Präsenz. Der Grund, warum die Menschen Ozzy lieben, ist nicht allein die Musik – es ist, dass er sich seinen Fans so hingegeben hat, dass sie das Gefühl hatten, ihn wirklich zu kennen. Das ist selten. Das ist es wert, bewahrt zu werden. Das Ziel ist, dass ein Kind, das Ozzy in zehn Jahren entdeckt, dieselbe Verbindung erlebt – kein Museumsexponat, sondern Ozzy als Ozzy.“