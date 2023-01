Julian Sands: Bruder glaubt nicht mehr, dass der Schauspieler lebt

Foto: NBCU Photo Bank/NBCUniversal via, NBC. All rights reserved.

Julian Sands gilt immer noch als vermisst. Der Schauspieler brach vor zwei Wochen zu einer Wanderung auf dem Berg Mount Baldy in Kalifornien auf und kam nicht zurück. Seitdem wird wird nach ihm gesucht.

Empfehlung der Redaktion Oscar-Prognose 2023: Unsere Gewinner und Verlierer

Sein Bruder Nick Sands äußerte sich nun öffentlich über das Verschwinden des 65-Jährigen. „Er wurde bisher offiziell nicht als vermisst erklärt oder gilt als tot. Aber ich weiß in meinem Herzen, dass er tot ist“, sagte er in einem Interview. „Aber aufgrund der Rivalität unter Geschwistern wäre es nur gerecht, wenn er mir das Gegenteil beweisen würde“, fügte er hinzu. In einem anderen Interview sagte er außerdem, er habe sich bereits von seinem Bruder verabschiedet. Er denke an ihn, wie er friedlich ruht – das sei besser, als ihn sich mit Schmerzen und allein vorzustellen Sands‘ Frau und seine Kinder würden trotz allem versuchen, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Der erfahrene Wanderer lief bis zu 50 Kilometer am Tag

Julien Sands wird seit dem 13. Januar vermisst. Fünf Tage später wurde sein Auto gefunden, von dem Schauspieler fehlt bisher jedoch jede Spur. Die Suche nach ihm musste wegen schlechten Wetters unterbrochen werden, gehe jedoch weiter, wenn es die Wetterverhältnisse zu lassen. Er sei begeisterter Wanderer und gern in der Bergkette des Mount Baldy unterwegs. Er habe auch Berge wie das Matterhorn und den Eiger bestiegen. Bei seinen Wanderungen habe er bis zu 50 Kilometer am Tag zurück gelegt.

Empfehlung der Redaktion Aber es fehlen natürlich …

Nachdem sein Verschwinden bekannt wurde, zeigten sich Freunde und Bekannte besorgt. Regisseur Cassian Elwes, der mit Sand am Film „Oxford Blue“ arbeitete, teilte Statements und Updates zur Suche. Schauspieler Matthew Modine schrieb: „#JulianSands ist ein wunderbarer Mann, Ehemann, Vater und Freund für so viele Menschen. Eine sanfte, freundliche Seele. Lasst die Kerzen brennen für seine sichere Rückkehr von dem Berg, den er liebt.“

Sands wirkte in verschiedenen Filmproduktionen mit, darunter „Zimmer in Aussicht“ und „Gothic“. Der Durchbruch gelang ihm mit „Arachnophobia“ aus dem Jahr 1990.