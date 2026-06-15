Justin Baldoni muss Blake Livelys Anwaltskosten im „It Ends With Us“-Urteil zahlen

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Ein Richter hat Justin Baldoni dazu verpflichtet, Blake Livelys Anwaltskosten zu übernehmen – allerdings hat sie keinen Anspruch auf zusätzlichen Schadensersatz im Zusammenhang mit der Abweisung seiner 400-Millionen-Dollar-Verleumdungsklage gegen seine frühere „It Ends With Us“-Co-Darstellerin.

Der Streit um Schadensersatz und Kosten war im Zuge der Meldung entstanden, dass Lively und Baldoni ihren erbitterten Rechtsstreit Anfang Mai beigelegt hatten – kurz bevor der Fall vor Gericht hätte gehen sollen. Während der eigentliche Prozess ohne Geldzahlung für eine der beiden Seiten endete, hatten Livelys Anwälte ihren Antrag auf Schadensersatz und Kostenerstattung im Zusammenhang mit der Abweisung von Baldonius Klage aufrechterhalten. Sie stützten sich dabei auf Kaliforniens Weaponized Defamation Lawsuits Act, der Opfer schützen soll, indem er Kläger zu Strafzahlungen verpflichtet, wenn ihre Verleumdungsklagen als Reaktion auf Vorwürfe wegen Fehlverhaltens scheitern.

Am Freitag urteilte das Gericht, Kaliforniens Weaponized Defamation Lawsuits Act schaffe „keinen Umweg um das gesamte sorgfältig ausgearbeitete Regelwerk des Bundesverfahrensrechts, das dem Schutz der Rechte der Parteien dient“.

Kein Strafschadensersatz für Lively

„Das Gesetz begründet stattdessen eine enge Ausnahme vom üblichen Prozessablauf für eine spezifische und begrenzte Art von Rechtsschutz“, führte US-Bundesrichter Lewis Liman in seiner Entscheidung aus. „Kompensatorischer und Strafschadensersatz fallen nicht unter diese Ausnahme.“

Richter Liman wies Livelys Antrag auf dreifachen Schadensersatz und Strafschadensersatz ab und befand, es gebe keine Belege dafür, dass Baldoni und seine Produktionsfirma Wayfarer die behaupteten Verleumdungen in böser Absicht begangen hätten.

Sprecher von Baldoni und Lively reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage von ROLLING STONE.

Vorwürfe und Gegenklage

Lively hatte Baldoni und seiner Produktionsfirma Wayfarer Studios ursprünglich vorgeworfen, am Set von „It Ends With Us“ ein toxisches, sexuell aufgeladenes Arbeitsklima geschaffen und Frauen diskriminiert zu haben. Baldoni wies die Anschuldigungen zurück und reichte eine 400-Millionen-Dollar-Gegenklage ein, die im Juni 2025 abgewiesen wurde. Livelys ursprüngliche Klage enthielt zwar auch Belästigungsvorwürfe gegen Baldoni, doch diese gehörten zu den zahlreichen Punkten, die der Richter im April verwarf, als der Fall bereits auf einen Prozess zuzusteuern schien.

Im Vorfeld des Streits um den zusätzlichen Schadensersatz hatten beide Parteien Ende Mai Schriftsätze eingereicht; am 1. Juni fand eine Anhörung statt.

In ihrer Eingabe bezeichneten Livelys Anwälte ihre Mandantin als „obsiegende Beklagte“ und erklärten, sie habe Anspruch „nicht nur auf Anwaltskosten und sonstige Verfahrenskosten, sondern auch auf dreifachen Kompensationsschadensersatz und Strafschadensersatz“. Bei der Anhörung am 1. Juni verglich ihr Anwalt das Gesetz mit Anti-SLAPP-Regelungen, die Verleumdungsklagen abschrecken sollen, die in Wirklichkeit darauf abzielen, freie Meinungsäußerung zu unterdrücken (laut Courthouse News Service).

Baldonius Gegenargumentation

Baldonius Anwälte wiesen Livelys Forderungen ihrerseits zurück und nannten den Antrag „einen Umweg um das Geschworenengericht, das durch den Vergleich in diesem Fall hinfällig wurde“.