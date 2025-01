Baldonis Anwälte werfen Blake Lively „Muster von Mobbing & Drohungen“ vor

Im Dezember reichte Blake Lively ihre 80-seitige Klage gegen Justin Baldoni ein. Der Regisseur und Protagonist von „It Ends with Us“ habe das Set zu einem „feinseligen Arbeitsumfeld“ avancieren lassen, sie bei den Dreharbeiten des besagten Dramas sexuell belästigt und sei dann mithilfe einer Verleumdungskampagne systematisch gegen die Schauspielerin vorgegangen. Der Angeklagte lässt nun sein Anwaltsteam für sich sprechen und dies ließ aktuell vermelden, man würde Livelys angebliches „Muster von Mobbing und Drohungen“ für die Öffentlichkeit transparent machen.

Blake Lively soll „in Grund und Boden“ verklagt werden

Die Anwälte Baldonis halten sich nicht zurück. In der „Megyn Kelly Show“ heißt es von Bryan Freedman, einem Anwalt aus dem Team, beschwörend: „Warten Sie, bis Sie dieses Gerichtsverfahren sehen.“ Man wolle die Klägerin im Folgenden „in Grund und Boden“ klagen.

Gegenüber „The Hollywood Reporter“ wurde von Freedman weiter ausgeteilt: „Wir werden alle Beweise veröffentlichen, die ein Muster von Mobbing und Drohungen zeigen.“ Zur Erklärung dazu meinte er, dass es „schmerzhafte Ironie“ sei, dass Lively wiederum bei Justin Baldoni anpragere, „die Medien als Waffe zu benutzen, während ihr eigenes Team diesen bösartigen Angriff orchestriert hat, indem es der ‚New York Times’ grob bearbeitete Dokumente schickte, bevor es überhaupt die Klage einreichte.“

Baldonis Anwalt behauptet: Lively soll angeblich Menschen benutzen

Freedman sagte zu „The Hollywood Reporter“ außerdem, Blake Lively würde Leute benutzen, „um diese Drohungen zu übermitteln und sich ihren Weg zu bahnen, um zu bekommen, was sie wollte.“ Und damit es in der Zukunft nicht bei Behauptungen bleibe: „Wir haben alle Belege und mehr.“ Was er damit konkret meinte, bleibt derzeit noch unklar.

Ryan Reynolds soll auch sein Fett wegkriegen

Der Anwalt von Justin Baldoni richtete sein Fokus auch auf Ryan Reynolds – Blake Livelys Ehemann. Diesen wolle sein Team „mit Sicherheit“ auch anklagen, weil der Schauspieler seinen Einfluss in der Branche missbraucht hätte, um Livelys Macht am Set von „It Ends with Us“ auszubauen.

Plus: „Er hat seine Macht auch bei ‚Deadpool‘ eingesetzt, um sich über Justin Baldoni lustig zu machen“, so Bryan Freedman. Zur Erklärung: Im 2023er „Deadpool & Wolverine“ gibt es eine Figur namens Nicepool, die sich „als Feminist identifiziert“. Im „Megyn Kelly Show“-Gespräch schoss Freedman dagegen mit den Worten: „Wenn Ihre Frau sexuell belästigt wird, machen Sie sich nicht über Justin Baldoni lustig. Sie machen sich nicht über die Situation lustig – Sie nehmen sie sehr ernst.“ So würde die Art des humoristischen Umgangs im Actioner als eine Untergrabung der Klage Livelys zu verstehen sein.

Eine Reaktion von Livelys Team steht aktuell noch aus.