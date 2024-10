Kamala Harris: Ein letzter Tanz für verstorbenen Prince

Kamala Harris hat in einem Interview etwas über ihren Musikgeschmack erzählt. In Gesprächen mit ihr muss es nicht immer nur um Politik gehen. Das bewies sie seit ihrer Präsidentschaftskandidatur ein ums andere Mal. Am Dienstag (8. Oktober 2024) sprach sie über die Nacht, in der Prince starb. Und über die Reizüberflutung beim U2-Konzert im „Sphere“ in Las Vegas: „It’s a lot“.

Ex-Präsident Barrack Obama hat es vorgemacht. Mit seinen kuratierten Playlists zieht er seine Anhänger:innen regelmäßig in den Bann und macht sich dadurch nahbar für seine Fans. Parteikollegin Kamala Harris steht ihm da in nichts nach. So erfahren potenzielle Wähler:innen in den USA nun einige Details über ihre popkulturellen Favoriten.

„Unser kleines Tribut“

In einer einstündigen „SiriusXM“-Radioshow ließ sie die Nacht Revue passieren, in der Purple-Rain-Sänger Prince starb. Mit ihrem Mann Doug Emhoff, der mit ihr eine Vinyl-Sammelleidenschaft teilt, sei sie in Los Angeles gewesen. Als der Sänger im Alter von 57 Jahren an einer versehentlichen Überdosis Fentanyl starb, würdigte das Ehepaar ihre gemeinsame musikalische „Schnittmenge“ auf besondere Weise: „Wir haben getanzt, wir haben seine Lieder gesungen, das war unser kleines Tribut“, sagte sie Moderator Howard Stern.

Die tanzende Kamala Harris gefiel in der Vegangenheit schon vielen US-Amerikaner:innen. Letztes Jahr auf dem „Pride March“ in New York zu Kylie Minogue oder auf dem 50-jährigen Hip-Hop-Jubiläum im Weißen Haus zu Lil Wayne: Die Präsidentschaftsanwärterin schwingt ihr Tanzbein. Und beeindruckt ihr Publikum damit vor allem in den sozialen Medien.

Kamala Harris liebt U2

Das Radio-Interview war das längste Gespräch seit ihrer Nominierung als Präsidentschaftskandidatin. Sie plauderte weiterhin über ihren Besuch beim U2-Konzert im „Sphere“ in Las Vegas. Die Show im multimedialen Prunkbau in der Stadt der Sünde zeichnete sich durch die audiovisuellen Reize aus. „Lassen Sie es mich so ausdrücken: Im Grunde sollte jeder mit einem klaren Kopf hineingehen“, sagte Harris mit einem ihrer typischen Lacher.

700.000 ihrer Landsleute sowie Menschen aus der ganzen Welt besuchten die Konzerte der irischen Rockband im Zeitraum von September 2023 bis März 2024. Unter ihnen: Kamala Harris und ihr Mann Doug Emhoff. Ihm habe sie mit den Tickets eine Freude machen wollen: „Ich liebe U2, und eigentlich war es eine Überraschung für Doug“, verriet sie – und lachte.