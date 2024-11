Oliver Kalkofe über Trump-Sieg: „Blödigkeit hat endgültig gewonnen“

Es ist offiziell: Donald Trump ist der nächste Präsident der USA. Der Republikaner konnte sich im Wahlkampf gegen Demokratin Kamala Harris durchsetzen. Ein Armutszeugnis für die Menschheit, so der Eindruck von Oliver Kalkofe.

„Null Punkte“ für Amerika

Der Satiriker, Schauspieler und TV-Moderator hat sich auf X zur US-Präsidentschaftswahl geäußert. Seinen Beitrag dazu beginnt er schlicht mit dem Status: „Endergebnis: #Trump 1 : #America 0“.

Nach seiner Punktevergabe teilt der 59-Jährige im großen Stil aus: „Die Blödigkeit hat endgültig gewonnen. Die Menschheit darf sich ab heute nicht mehr selbst als intelligente Spezies bezeichnen.“ Und weiter: „Drehen wir die Uhren 100 Jahre zurück auf demokratische Winterzeit.“

Er beendet seinen X-Rant mit den Worten: „Die Evolution ist ein Kreis. #Zeitumstellung“

Zum Kalkofe-Beitrag:

Klare Flaschenverteilung

Auch visuell steuert Kalkofe etwas zu seinem Anti-Trump-Post bei. Zunächst ein Grinse-Fotos des zukünftigen Präsidenten, danach eine weinende Freiheitsstatue, einen Screenshot von Bette Midlers Posting mit einem feinen Tropfen Alkohol, falls Harris gewonnen hätte, und Waschmittel, falls Trump das Rennen machen würde. Düster geht es weiter, denn danach ist noch einmal ein grinsender Donald Trump zusammen mit Putin zu sehen. Sein Statement dazu, was wir in Zukunft in Sachen globaler Politik erwarten dürfen?