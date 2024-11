So reagiert die Unterhaltungsbranche auf Donald Trumps Wahlsieg

Laut „BBC News“ hat Donald Trump die erforderliche Mehrheit von 270 Wahlmänner-Stimmen erreicht und wird nun im Januar 2025 als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Doch schon bevor das endgültige Wahlergebnis verkündet wurde, hielt Donald Trump am heutigen Mittwochmorgen (6. November) eine Ansprache, in der er verlauten ließ: „Dies ist ein großartiger Sieg für das amerikanische Volk, der es uns ermöglichen wird, Amerika wieder groß zu machen.“ Es würde nun „das goldene Zeitalter Amerikas“ beginnen, fuhr der Republikaner fort. Diese Ansicht sind allerdings nicht alle. Viele Stars teilen nun ihre Gedanken und Befürchtungen.

„Heilige Scheiße“

Trumps Rede verfolgte auch der US-amerikanische Stand-up-Comedian und Podcaster Joe Rogan. Der 57-Jährige teilte einen Video-Ausschnitt von der besagten Ansprache auf seinem X-Account und kommentierte das Gesagte mit „WHOLE. LEE. SHIT“ (auf Deutsch: „Heilige Scheiße“). Das war als Kompliment gemeint. Er ist Trump-Supporter.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Schauspielerin Lili Reinhart, die insbesondere durch ihre Rolle in der Netflix-Serie „Riverdale“ bekannt wurde, richtete dagegen einige Worte an die mutmaßlichen Vergewaltigungsopfer Trumps: „Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich die Frauen fühlen, die über ihre sexuellen Übergriffe durch Trump berichtet haben. Zu sehen, wie Millionen von Menschen für ihren Vergewaltiger stimmen. Diese Frauen tun mir unendlich leid. Ich glaube Ihnen und es tut mir so leid.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während der Comedian Russell Brand stumpf in einem X-Post schrieb: „DONALD TRUMP HAT GEWONNEN.“, zitierte seine Comedian-Kollegin und Schauspielerin Bette Midler den verstorbenen US-amerikanischen Journalisten, Satiriker und Kulturkritiker H. L. Mencken: „[…] An einem großartigen und glorreichen Tag werden die einfachen Leute des Landes endlich ihren Herzenswunsch erreichen und das Weiße Haus wird von einem regelrechten Idioten geschmückt werden.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch Cardi B teilte ihren Frust über den derzeitigen Wahlstand auf ihren Social-Media-Kanälen. In ihrer Instagram-Story postete sie ein Video, in dem sie sich einige Ergebnisse anhört und kommentierte es mit „Ich hasse euch alle“. Auch auf ihrem X schrieb die Rapperin: „Wir brauchen ein Ave Maria“, nachdem die ersten Ergebnisse zeigten, dass Kamala Harris in den ersten wichtigen Swing States hinter Donald Trump liegt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bereits vor der US-Wahl am 5. November riefen einige US-Stars dazu auf, wählen zu gehen – um die Demokraten zu unterstützen. So erinnerte Taylor Swift in einem Instagram-Beitrag an die Wichtigkeit der Wahlbeteiligung. Sowohl die Popsängerin als auch unter anderem Billie Eilish, Robert De Niro, Cardi B, Bon Iver, R.E.M. und Beyoncé sprachen sich im Vorfeld öffentlich für Kamala Harris aus.