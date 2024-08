So unterstützen Stevie Wonder und John Legend live Kamala Harris

Mehr Support für Kamala Harris: Am dritten Parteitag der Demokrat:innen in Chicago, Illinois, ließ sich einiges an Prominenz sehen. Mit dabei: Stevie Wonder, John Legend, Sheila E., Amanda Gorman.

„Freude statt Wut wählen“

Um den US-Präsidentschaftswahlkampf zugunsten der Demokrat:innen anzukurbeln, stellte sich nun auch Stevie Wonder auf die Seite von Team Harris. Dafür performte er live seinen Hit „Higher Ground“ und verkündete: „Wir müssen so lange weitermachen, bis wir wirklich ein geeintes Volk in diesen Vereinigten Staaten sind – und dann werden wir eine höhere Ebene erreichen.“

Weiterhin rief er dazu auf „Freude statt Wut“ am 5. November zu wählen, was gleichzeitig als Seitenhieb auf Republikaner-Kandidat Donald Trump zu verstehen war.

Stevie Wonder mit „Higher Ground“ bei der sogenannten Democratic National Convention:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nach Wonder reihte sich auch John Legend bei den Kamala-Harris-Befürworter:innen ein. Gemeinsam mit Sheila E. coverte er den 1984er Prince-Song „Let’s Go Crazy“. Der Grund für die Track-Wahl: Prince schriebt das Stück als Hommage an seine Heimat Minnesota – also an den US-Staat, in dem Harris’ Vize Tim Walz aktuell als Gouverneur fungiert (seit 2019).

John Legend live mit Sheila E.:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aktivistin und Poetin Amanda Gorman, die sich 2021er Joe-Biden-Amtseinführung mit ihrem „The Hill We Climp“-Gedicht weltweit einen Namen machte, brachte zudem zum Parteitag eines ihrer hoffnungsvolleren Gedichte auf die Bühne.

Amanda Gorman für Kamala Harris:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weitere Supporter:innen vor Ort: Mindy Kaling, Oprah Winfrey und Kenan Thompson.

Wird P!nk bei der Abschlussveranstaltung der Demokrat:innen auftreten?

Laut „CNN“ soll P!nk beim Finale des Demokrat:innenparteitages live auftreten. Konkretere Infos gibt es dazu aber momentan noch nicht.