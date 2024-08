Kamala Harris liebt Prince, Tim Walz steht auf Bruce Springsteen

In den letzten Tagen kristallisierte sich im US-Wahlkampf bereits heraus, dass ein Teil der Pop-Welt in Amerika eine Vorliebe für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat. Charli XCX machte sie umgehend zur „Brat“ und Beyoncé lieh ihr freigiebig einen Song für Wahlkampfveranstaltungen.

Nun rücken aber auch die Pop-Interessen der derzeitigen Vize-Präsidentin der USA und ihres gewählten zukünftigen Kandidaten für dieses Amt, Tim Walz, in den Fokus. Klar, es geht nun, nur Monate vor der Wahl, darum, dass die beiden Demokraten dem Publikum auch menschlicher näher gebracht werden.

Am Donnerstag (15. August) sprachen Harris und Walz in einem auf YouTube hochgeladen Roundtable deshalb nicht nur über ihre Kindheit und ihre Hoffnung für die Zukunft Amerikas. Sie tauschten sich auch darüber aus, welche Musik ihnen das Leben schöner macht.

Kamala Harris teilt Liebe zu Prince mit ihrem Mann

Harris wuchs, wie so viele ihrer Generation, mit Aretha Franklin auf. „Meine Mutter hatte jedes Aretha-Album und zu Weihnachten und an ihrem Geburtstag stellte sich nur die Frage, ob es ein neues von ihr gibt, um es ihr schenken zu können“, sagte die 59-Jährige. Weitere Inspiratioen seien für sie Stevie Wonder, Miles Davis und John Coltrane. Doch ihr „persönlicher Lieblingsmusiker“ sei ganz klar Prince. „Mein Mann Doug und ich haben eigentlich sehr unterschiedliche Vorlieben, ich bin eher ein Hip-Hop-Mädchen und er eher ein Depeche Mode-Fan“, erzählte sie. „Aber wenn man alles zusammenbringt, dann gilt unsere musikalische Liebe gleichermaßen Prince.“

Harris weiter: „Wie Prince mit der Gitarre umging, das ist unfassbar. Ich kenne fast jeden dieser Songs auswendig.“

Für Walz begann seine Liebe zur Musik mit Bruce Springsteens Album „The River“ aus dem Jahr 1980, für ihn ein „lebensveränderndes Stück Musik“. Er erzählte auch von seiner Liebe zu Bob Seger, die nur entflammte, weil er sich im Sommer 1980 einen 1973er Chevy Camaro kaufte, bei dem der Vorbesitzer indem eingebauten Acht-Spur-Spieler Segers „Night Moves“ vergessen hatte. „Ich habe es mir angehört, und es ist so etwas wie der Soundtrack meines Lebens geworden. […] Ich habe die Acht-Spur-Aufnahme bis heute.“

Als beide über die Bedeutung von Prince sprachen, kam Walz auf eine Sache zu sprechen, die ihm als Gouverneur von Minnesota und Eröffner einer Price-Autobahn gewiss am Herzen liegt: „Ich habe das Gefühl, dass wohl bald eine Reise zum Paisley Park ansteht.“ Gemeint ist das legendäre Anwesen der verstorbenen Ikone in Minnesota. Harris antwortete umgehend und sehr fröhlich: “Das steht natürlich auf meiner Liste.“

Kamala Harris und Tim Walz stehen derzeit in den Umfragen vor ihren republikanischen Herausforderern Donald Trump und J.D. Vance. Beide haben nach dem späten Rückzug Joe Bidens als Präsidentschaftskandidat für die kommende US-Wahl aber nur wenig Zeit, um die US-Wähler von sich zu überzeugen. Umso wichtiger könnte der Pop-Faktor und die Unterstützung aus Hollywood für sie werden.