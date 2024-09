Kampf gegen Dynamic Pricing: Iron Maiden wollen alles anders machen als Oasis

Spätestens seit diesen Sommer kennt jeder Hans und Franz den Begriff „Dynamic Pricing“, auf deutsch: „dynamische Preisgestaltung“. Ein angstmachender Begriff. Er steht für: Wir ziehen euch Fans das Geld aus der Tasche, denn wir wollen mehr, mehr, mehr. Und ihr zahlt doch eh, zahlt doch eh, zahlt doch eh.

Oasis hatten zuletzt den Unmut vieler ihrer Fans auf sich gezogen: Wer stundenlang in der digitalen Warteschlange für Tickets der Reunion-Tour 2025 anstand, sah sich am Ende einem Stehplatzpreis von rund 350 Britischen Pfund statt 150 konfrontiert.

Mal abgesehen davon, dass ein Ticketpreis in solcher Höhe schon sehr hoch ist, sind Anhänger der Britpop-Legenden womöglich zu Recht wütend über die nach oben hin variable Preispolitik des Ticketmaster Konzerns. Oasis haben sich nicht wirklich glaubwürdig vom Wucher distanzieren können (schoben den Schwarzen Peter ihrem Management als eben auch Ticketmaster zu).

Ganz anders gehen Iron Maiden die Sache bei ihrer „Run for your Lives“-Tour an. Auch die Metal-Band geht kommendes Jahr auf Tournee. Und wird die dynamische Preisgestaltung nicht mitgehen. Das kündigten Maiden in ihren sozialen Medien an.

Iron Maiden auf Instagram:

„Der Vorverkauf für die Shows in Großbritannien und Irland beginnt am Dienstag, den 24. September, um 12:00 Uhr.

Der Vorverkauf für den Fanclub findet vor allen anderen statt und es können maximal 6 Tickets pro Show erworben werden. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft im Fanclub und den damit verbundenen Vorteilen findet ihr hier: https://fanclub.ironmaiden.com/“

Und dann: „Zu eurer Information: Für die ‚Run For Your Lives‘-Tour 2025 wird es keine dynamische Preisgestaltung für Tickets geben. Der Wiederverkauf von Tickets im Vereinigten Königreich wird auf den Nennwert begrenzt und erst viel näher am Tourstart möglich sein. Wie immer bitten wir die Fans dringend, Tickets nur bei zugelassenen Verkaufsstellen zu kaufen.“

Ihre Anhänger bejubeln die Maßnahme natürlich. Einer schreibt: „Dynamische Preisgestaltung ist ein Krebsgeschwür der Branche. Danke, dass ihr euch dagegen wehrt. Ich hoffe, dass weitere große Bands dem folgen werden.“

Iron Maiden live 2025:

JUNI 2025

01 – TIPOS Arena – Bratislava, Slowakei*

05 – Trondheim Rocks – Trondheim, Norwegen (Festival)

07 – SR-Bank Arena – Stavanger, Norwegen*

09 – Royal Arena – Kopenhagen, Dänemark*

12 – 3Arena – Stockholm, Schweden*

13 – 3Arena – Stockholm, Schweden*

16 – Olympiastadion – Helsinki, Finnland*

21 – Utilita Arena – Birmingham, England^

22 – Co-op Live – Manchester, England^

25 – Malahide Castle – Dublin, Irland*^

28 – London Stadium – London, England*^

30 – OVO Hydro – Glasgow, Schottland^

JULI 2025

03 – Eurockéennes Festival – Belfort, Frankreich (Festival)

05 – Estadio Cívitas Metropolitano – Madrid, Spanien**

06 – MEO Arena – Lissabon, Portugal**

09 – Hallenstadion – Zürich, Schweiz**

11 – Veltins-Arena – Gelsenkirchen, Deutschland**

13 – Stadio Euganeo – Padua, Italien**

15 – Bürgerweide – Bremen, Deutschland**

17 – Ernst-Happel-Stadion – Wien, Österreich**

19 – Paris La Défense Arena – Paris, Frankreich**

23 – GelreDome, Arnhem – Niederlande**

25 – Deutsche Bank Park – Frankfurt, Deutschland**

26 – Cannstatter Wasen – Stuttgart, Deutschland**

29 – Waldbühne – Berlin, Deutschland**