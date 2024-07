Am Samstag (13. Juli) trafen sich Bruce Dickinson und Paul Di’Anno zum ersten Mal. Beide befanden sich zufällig zur gleichen Zeit im kroatischen Zagreb. Während der aktuelle Iron-Maiden-Sänger am selben Abend ein Konzert gab, um sein Soloalbum „The Mandrake Project“ zu bespielen, war Di’Anno, der frühere Sänger der Band, vor Ort, um das kommende Debütalbum „Paul Di’Annos Warhorse“ mit seiner gleichnamigen Band zu promoten. Ein 42-sekündiger Clip zeigt die Unterhaltung zwischen den beiden.

Die Rock-Ikonen sprechen über Gesundheit

In dem Video erklärt der auf einen Rollstuhl angewiesene Paul Di’Anno gegenüber Dickinson, wie viel er sich noch bewegen kann und inwiefern es ihn einschränkt: „Ich werde in nächster Zeit nicht wieder auf die Harley steigen. Dann werde ich wohl fliegen müssen, mein alter Freund!“ Di’Anno befindet sich seit einer komplizierten Knieoperation 2022 in Behandlung. Derzeit wartet er noch auf seine nächste OP.

Di’Annos Vorgeschichte mit Iron Maiden

Paul Di’Anno stieß 1977 als Sänger zu Iron Maiden, wo er bis 1981 blieb. Nachdem er am Debütalbum „Iron Maiden“ (1980) und „Killers“ (1981) mitarbeitete, wurde er rausgeworfen. Nach exzessiven Partys und Missbrauch von Alkohol und Drogen geriet Di’Anno mit Bandleader Steve Harris und seinem Manager Rod Smallwood aneinander. Dies führte zu seiner Entlassung und 1981 zur Ersetzung durch Bruce Dickinson. In einem Interview aus dem Jahr 2020 mit dem US-amerikanischen „Metal Hammer“ erklärte Di’Anno, seinen ehemaligen Kollegen den Wechsel nicht übel genommen zu haben.

Paul Di’Anno trifft auf Steve Harris

Di’Anno traf 2022 zum ersten Mal seit der Trennung auf Steve Harris. Später gab das Team von Di’Anno bekannt, dass Iron Maiden sich bereit erklärt hatte, die Kosten für seine notwendige Knieoperation zu übernehmen. Der 66-Jährige beschrieb das Treffen im Nachhinein als „fantastisch“: „Es war brillant, weil ich zuerst Steves Schwester Linda traf, die ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Und Steve war fantastisch, und dann auch noch Rod – das hat mein ganzes Jahr gerettet.“

Das Debütalbum mit zehn Tracks von Paul Di’Anno’s Warhorse wird am 19. Juli 2024 veröffentlicht.

Einen Vorgeschmack gab die Heavy-Metal-Band mit dem Titelsong „Here Comes the Night“, das mit dem dazugehörigen Musikvideo Ende Juni erschien.