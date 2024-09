Liam Gallagher will Fans, die über seine Stimme meckern, nicht bei Oasis-Reunion haben

Liam Gallagher dachte sich womöglich, er würde den People Pleaser geben, als er im Rahmen seines IBF-Heavyweight-Championship-Auftritts auch Oasis-Songs wie „Rock ’n’ Roll Star“, „Supersonic“ und „Cigarettes & Alcohol“ spielte. Doch sein Gesang während der Stücke von DEFINITELY MAYBE überzeugte die Zuhörenden so wenig, dass sie sich ausführlich wie gehässig dazu im Internet ausließen. Einige sprachen gar davon, nun ihre Oasis-Comeback-Karten wieder verkaufen zu wollen, nachdem sie die Tracks auf diese Weise live gehört hatten. Der Brite, der an dem Tag des Boxkampf-Gigs außerdem seinen 52. Geburtstag feierte, konterte sofort.

Liam Gallagher will Kritiker:innen nicht bei seinen Shows sehen

„An all die Shitcunts, die sich gestern Abend über meine engelsgleichen Töne beschwert haben, ihr seid keine echten Fans, ihr seid nur Imposters, und wenn ihr Tickets habt, die ihr loswerden wollt, nehme ich sie euch gerne ab, denn wir wollen solche Leute wie euch nächstes Jahr auf keinen Fall auf unseren Konzerten sehen“, schrieb Liam Gallagher auf X. Eben dort wurde seine Stimme zuvor unter anderem als „furchtbar“ und „weinerlich“ bezeichnet.

Liam Gallagher live:

Weiterhin ging der Bruder von Noel Gallagher noch einzeln auf Kommentare mit so einem knackigen Spruch wie „Fuck off 4 eyes“ ein.

Liam Gallaghers Statement an alle Hater da draußen:

Seht hier einige der Kommentare:

Oasis live 2025

Von Juli bis August 2025 werden Noel und Liam Gallagher wieder als Oasis gemeinsam auf der Bühne stehen und Konzerte in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin spielen. Weitere Tour-Ankündigungen sollen folgen, von neuen Oasis-Stücken ist jedoch offiziell nicht die Rede.